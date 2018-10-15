Gülden Karaböcek'in Emre Altuğ sürprizi
Gülden Karaböcek, iki sürpriziyle sevenlerini mutlu edecek.
Ara ara ara özel konserler veren Gülden Karaböcek, Ekim ayında yapacağı iki ayrı sürprizle hayranlarının karşısına çıkacak.
ANNENİZE GENÇLİĞİNİ HATIRLATMAK İÇİN ALIN VE GELİN!
Karaböcek; 16 Ekim Salı 2018 Salı akşamı da, İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda ‘Annenize gençliğini hatırlatmak için alın ve gelin!” sloganıyla, sunuculuğunu Çiğdem Tunç’un yapacağı, Türk Müziği’nin son 50 yılına damga vurmuş Cahit Berkay, Semiha Yankı, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz ve Dilek Arman gibi isimler en popüler şarkılarını seslendireceği, ‘Annemin Şarkıları’ konseptli konserde sahne alacak.
EMRE ALTUĞ SÜRPRİZİ!
Gülden Karaböcek’in hayranlarına sürprizi bu kadarla kalmıyor. Önümüzdeki günlerde Emre Altuğ’la düet yapacaklarını, ardından ikili konserlerle sevenlerinin karşısına çıkacağının müjdesini veriyor.,
Yorumları Göster
Yorumları Gizle