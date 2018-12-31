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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
31.12.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Gülden Karaböcek Babylon'u salladı

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Gülden Karaböcek Babylon'u salladı

Türk Müziği'nin efsane yorumcusu Gülden Karaböcek, 'Kökler ve Filizler' adlı konseri kapsamında İstanbul da Babylon'da sahne aldı.

Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin, Hatıran Yeter, Ayrılık Kolyesi, Kaybolan Hayaller gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı dünden bugüne nostalji yaşattı. 2019 da 50. Sanat Yılını görkemli bir şekilde kutlayacağını söyleyen Gülden Karaböcek sahnede zaman zaman duygusal konuşmalar yaptı.

ALİ TEKİNTÜRE VE AHMET KAYA'YI ANDI...

Kısa bir süre önce yitirdiğimiz Ali Tekintüre ile geçmişte ayrılmaz bir ikili olduklarını belirten sanatçı sahnede usta şairi andı., "Boşuna Kazma Mezarcı Aşkımızı Gömemezsin" ve "Bahtıma Yanarım" şarkılarının İsrail de çok sevildiğini öğrendiğini belirten Karaböcek, "Ben de Linet'ten öğrendim. Belki siz bilmiyorsunuzdur bu şarkılar İsrail'i sallıyor" dediğini söyledi.  

Konserinde Ahmet Kaya ve Aşık Mahsuni Şerif'den de şarkılar da söyleyen sanatçı, "Ahmet Kaya bana şarkılarını her zaman koşulsuz verdi. Beni çok severdi, bende onu çok severdim, belki bizi bir yerlerden izliyordur" diyerek sahnede andı.  
"Sizlerin sevgisi bizleri yaşatıyor"
Konser bitiminde hayranları ile fotoğraf çektiren sanatçı, bir hayranının fotoğraf çektirdikten sonra "En büyük isteğim buydu. Şimdi artık rahatça ölebilirim" demesi üzerine,  Gülden Karaböcek;"Sakın ölmeyin, sizlerin sevgisi bizleri yaşatıyor" dedi..

Gülden Karaböcek Babylonu salladı

Gülden Karaböcek Babylonu salladı

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