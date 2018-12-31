Gülden Karaböcek Babylon'u salladı
Türk Müziği'nin efsane yorumcusu Gülden Karaböcek, 'Kökler ve Filizler' adlı konseri kapsamında İstanbul da Babylon'da sahne aldı.
Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin, Hatıran Yeter, Ayrılık Kolyesi, Kaybolan Hayaller gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı dünden bugüne nostalji yaşattı. 2019 da 50. Sanat Yılını görkemli bir şekilde kutlayacağını söyleyen Gülden Karaböcek sahnede zaman zaman duygusal konuşmalar yaptı.
ALİ TEKİNTÜRE VE AHMET KAYA'YI ANDI...
Kısa bir süre önce yitirdiğimiz Ali Tekintüre ile geçmişte ayrılmaz bir ikili olduklarını belirten sanatçı sahnede usta şairi andı., "Boşuna Kazma Mezarcı Aşkımızı Gömemezsin" ve "Bahtıma Yanarım" şarkılarının İsrail de çok sevildiğini öğrendiğini belirten Karaböcek, "Ben de Linet'ten öğrendim. Belki siz bilmiyorsunuzdur bu şarkılar İsrail'i sallıyor" dediğini söyledi.
Konserinde Ahmet Kaya ve Aşık Mahsuni Şerif'den de şarkılar da söyleyen sanatçı, "Ahmet Kaya bana şarkılarını her zaman koşulsuz verdi. Beni çok severdi, bende onu çok severdim, belki bizi bir yerlerden izliyordur" diyerek sahnede andı.
"Sizlerin sevgisi bizleri yaşatıyor"
Konser bitiminde hayranları ile fotoğraf çektiren sanatçı, bir hayranının fotoğraf çektirdikten sonra "En büyük isteğim buydu. Şimdi artık rahatça ölebilirim" demesi üzerine, Gülden Karaböcek;"Sakın ölmeyin, sizlerin sevgisi bizleri yaşatıyor" dedi..
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