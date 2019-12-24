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24.12.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Gücü yetmedi: Yıldız Savaşları geçmişi arattı

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Gücü yetmedi: Yıldız Savaşları geçmişi arattı

Star Wars’un son üçlemesinin finali olan Star Wars: The Rise of Skywalker (Skywalker’ın Yükselişi) firmi gösterime girdiği ilk hafta sonunda dünya genelinde yaklaşık 374 milyon dolarlık hasılat yaptı.

Birçok eleştirmen tarafından kötü not verilen film, serinin diğer fimlerinin açılış rakamlarından aşağıda yer aldı. İlk üç günün rakamları her ne kadar beklentiyi karşılamasa da bu hasılatla dünyanın en büyük açılış yapan filmler listesine 12’nci sıraya yerleşti.

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