Guardian Of Angels, Tulsa Amerikan Film Festivali’nde!
TRT World Films yapımı olan ve yönetmenliğini Ensar Altay’ın üstlendiği Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu) 10-14 Ekim tarihleri arasında geçekleştirilecek Tulsa American Film Festivali’nde resmi seçkiye kabul edilip, aynı zamanda festivalin açılış filmi olarak seçildi.
Festival programı belli oldu…
Los Angeles’ta yaşayan Mohamed Bzeek’in, ölümün kıyısında olan 80 çocuktan 70’ini sevgi ile hayata döndürme hikâyesini anlatan Guardian Of Angels’in ( Meleklerin Koruyucusu) gösterimi 10 Ekim günü saat 19.00’da olacak.
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