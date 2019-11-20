Grammy nedir? 2020 Grammy ödülleri ne zaman verilecek?
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 62. Grammy Ödülleri'nin adayları belli oldu. Grammy'de Yılın Şarkısı, Yılın Kaydı, En İyi Yeni Sanatçı gibi pek çok farklı kategoride ödül verilecek. Peki, sosyal medyaya da damga vuran Grammy nedir? 2020 Grammy ödülleri ne zaman verilecek?
2020 Grammy ödüllerinin verileceği tarih belli oldu. Akademi Ödülleri olarak da bilinen Grammy Ödülleri, 26 Ocak 2020'de Los Angeles'taki Staples Center'da, ikinci kez Alicia Keys'in sunuculuğunda yapılacak törenle sahiplerini bulacak.
Grammy Ödülleri, (Gramofon ödüllerinden ismi gelmektedir) Amerika kökenli müzik ödülleridir. Amerikan müzik endüstrisinde büyük bir öneme sahip Grammy Ödülleri, 1957’den bu yana tertip ediliyor. Ödülleri veren kurum ise NARAS (the recording academy) adlı bir akademi. Sinema dünyasının ilgisinin toplandığı Oscar Ödülleri kalibresinde bir öneme sahip olan Grammy Ödülleri 108'den farklı kategoriyi ve 30 farklı müzik türünü kapsamaktadır.
31 Grammy ödülü ile Sir Georg Solti Grammy'i en çok kazanan sanatçıdır. Bunun yanı sıra 27 Grammy ödülüyle Alison Krauss, Grammy'i en çok kazanan kadın sanatçı olmayı başarırken 22 Grammy ödülüyle U2, ödülü en çok kazanan grup unvanına sahiptir.[3] Ayrıca 20 Grammy ödülü ile Beyoncé, 18 Grammy ödülü ile Michael Jackson ve Adele, Rihanna, Eminem, Alicia Keys, LeAnn Rimes, Norah Jones, Taylor Swift ve Madonna gibi ünlüler de Grammy rekorcularından birkaçıdır.
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