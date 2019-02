Grammy kehanetleri: Takma kafanı Cardi B, hepsini alacaksın! 

Grammy ödül töreni malum, müzik dünyasının en gürültü çıkaran mevzusu. Tören bu sene yeni kategoriler ve adaylar ekleyerek cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırma kararı aldı. “A Star Is Born”da Bradley Cooper’la başrol oynayan ve alkış alan Lady GaGa yine Grammy töreninde sahnede olacak.

Tören bu sene kategorileri beşten sekize çıkararak köklü bir değişikliğe gitti. Akademi bunun gerekçesini “En iyileri seçerken esnek olabilmek” olarak açıkladı. Geçen sene biliyorsunuz, Yılın Albümü kategorisindeki tek kadın aday Lorde idi.

Bu gece Los Angeles'taki Staples Center'da 61. kez sahiplerini bulacak olan Grammy Ödülleri, 2019 için aday listesi yayınlanmıştı. Kimdi neydi derken son hamlede aday sayısı artırıldı.

YILIN ALBÜMÜ KİMİN OLACAK?

Yılın Albümü kategorisindeki mücadelenin muhtemel galibi Cardi B. Kendisi 2018’e bayrak dikti. Kışkırtıcı klipler, bling bling’de zirveler, bol bol seks, bol bol para gibi öğelerle Cardi B varlığını kabul ettirdi. Eski bir striptizci olduğu için gözler üzerindeydi. Tabii eleştiriler de… Kafaya takmıyor görünüyor. Takmasın tabii... “Invasion of Privacy” ile Grammy alırsa 2019 ve sonrasında Beyoncé’nin tahtına bile oynayabilir. (Her ne kadar o taht THE CARTERS tarafından “Apeshit”le koruma altına alındıysa da… )

Cardi B vakti zamanında “Kimle oynadığına dikkat et” diyerek kendisine “Kim ki bu?” diyenlere tarihin ayarını vermişti. “Bu pabuçlar kanlı” dediği “Bodak Yellow” bunun habercisiydi. 2018 onun senesi oldu diyebiliriz.

Neymiş Thug Life? "Öyle fıs fıs fıs olmuyormuş” dedik. Kanlı geçiyormuş...

Maroon 5’ın Cardi B’li “Girls Like You”sunun gücünü düşünün. Öyle görünüyor ki 2019 boyunca da Cardi B dinleyeceğiz.

Bir zamanlar Türkiye’de canlı izleyebildiğimiz (Rock’n Coke 2009) Janelle Monae bu kategorinin ters köşesi. “Dirty Computer” iyi albüm. Tabii Akademi Arcade Fire’ı bir dönem kraliyete layık gördüğü için bu kategoride her şey olabilir. (Hatırlarsanız o sene Grammy’ler sonrası “Kim ki bu Arcade Fire” blogları açılmış, sosyal medyada Arcade Fire inanılmaz bir fırtına estirivermişti. Üstelik o sene Pharrell’ın şapkası da vardı.)

YILIN EN İYİ ŞARKISI HANGİSİ OLACAK?

Yılın Kaydı’ndaki adaylar şunlar:

Cardi B – I Like It

Brandi Carlile – The Joke

Childish Gambino – This Is America

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Drake – God's Plan

Kendrick Lamar & SZA – All the Stars

Post Malone & 21 Savage – Rockstar

Zedd & Maren Morris – The Middle

Bizce Childish Gambino’ya hakkı verilmeli. Hatta Yılın Şarkısı kategorisinde de “This is America” diyerek buralardan gitmek işimize gelir.

En İyi Yeni Sanatçı’da Dua Lipa ve Bebe Rexha kuliste kavga etmez umarız. Dua Lipa’yı biz çok sevdik, Akademi kimi sevdi bilemiyor ve burada oyumuzu Dua Lipa’nın kaşlarına veriyoruz.

En İyi Solo Pop Performansı’nda Ariana Grande var. Grande fanları ne der bilemeyiz ama bizce albümün en iyisi “7 Rings”. Sahiden de çok iyi şarkı. Ancak Grande bu kategoride “God is A Woman”la var. Bir “7 Rings” değil ama burada önemli olan şarkıcının solodaki gücü.

Ariana Grande bu seneyi salladı. Başına gelen talihsizlikler müziğini besledi. Muhteşem sesiyle gerçekten çok iyi bir albüm kaydetti. Grande ödüllensin, “Saçlarımı beğendin mi? Teşekkürler, daha yeni aldım” diyen şarkılar çoğalsın.

Camillo Cabello, “Havana” ile 5 milyon izlenmişti. Tüm adaylar stüdyo kaydı, Cabello canlı söylüyor. Bu cesareti nedeniyle oyumuz Cabello’ya.

Kanye West’in en sevdiği insan olan Taylor Swift’e ne diyorsunuz bilemiyoruz ama bizce “Look What You Make Me Do” gerçekten iyi şarkıydı. YouTube’da rock versiyonlarını seyredebilirsiniz, özellikle “The Voice”daki adayların bol brutal’le taçlandırdığı versiyonları keyfinizi katlayacaktır. Tabii rock seviyorsanız…

ROCKÇILAR BURAYA, "THUG LIFE" NEREYE?

Rock seviyoruz, o bizim ata sporumuz. “Rock ne oldu, öldü mü kaldı mı?” tartışmasını Bring Me The Horizon son albümü “amo” ile kapattı. MANTRA yumruğu acımadan yüzümüze çakıyor, tıpkı altın golü atmış gibi… Bu şarkının önünde Ghost “Rats”le durabilir mi? Sanmıyoruz. MANTRA En İyi Rock Şarkısı dalında ödüllenmeli… Bring Me The Horizon’ın umrunda olur mu? Umarız değildir.

Senenin en iyi filmlerinden “Bohemian Rhapsody”nin soundtrack’i halen Tidal’da En Çok Dinlenenler’de. Queen imzalı “20th Century Fox Fanfare” ile açılıyor. Rock ölebilir mi? Bunu dinleyince rock’ın öldüğünü düşünenlere diyecek bir sözümüz yok. (Gerçekten güçlü bir şarkı ölüyü de diriltebilir, aklınızda olsun.)

Alternatif kategoride Björk ve Arctic Monkeys var. Arctic Monkeys sevgisi ağır basıyor ama Björk de ustalara saygı kuşağı nedeniyle bizi dilemmalara sürüklüyor.

En İyi Rap Albümü’nde Cardi B ve geçtiğimiz sene yaşamını yitiren Mac Miller var. Ariana Grande için zor bir gece olacak.

Akademi’nin seçimleri bize bir şeyler söyleyecek.

BU GECE SAHNEDE KİMLERİ İZLEYECEĞİZ?

• Alessia Cara, Khalid and Logic

• Brothers Osborne, Maren Morris ve Eric Church (Route 91 Harvest Festival tribute)

• Childish Gambino• Gary Clark Jr. Ve Jon Batiste (Chuck Berry and Fats Domino tribute)• Luis Fonsi, Daddy Yankee ve Zuleyka Rivera

• Emmylou Harris ve Chris Stapleton

• Elton John ve Miley Cyrus

• Kesha

• Lady Gaga

• Kendrick Lamar

• Little Big Town

• Patti LuPone ve Ben Platt (Broadway tribute)

• Rihanna, DJ Khaled ve Bryson Tiller

• Bruno Mars ve Cardi B• Pink

• Sam Smith

• Sting

• SZA

• U2

Bu sene Grammy’de ilk kez aday olan müzisyen: Sufjan Stevens & Making "Mystery Of Love”

“Yılın İnsanı” Dolly Parton’ı onurlandırmak için sahneye çıkacak isimler: Garth Brooks, Trisha Yearwood, Miley Cyrus & Katy Perry

Elton John’un tribute albümü için Demi Lovato, Ed Sheeran sahnede başı çeken isimler olacak.