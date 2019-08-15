Gözyaşlarına hakim olamadılar
Edirne’nin Enez Sahili’nde düzenlenen “Trakya Müzik Festivali”nde sahne alan Hayko Cepkin ve Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay, sahnede duygu dolu anlar yaşadı…
Enez, bu yıl ilk kez “Trakya Müzik Festivali”ne ev sahipliği yapıyor. 11 -13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen festivalin ikinci gününde festivalseverlerle buluşan Hayko Cepkin, aynı gün sahne alan Cahit Berkay’ı sahnesine davet etti. Moğollar’ın, Madımak katliamı için bestelediği “Issızlığın Ortasında” şarkısını birlikte seslendiren Cahit Berkay ve Hayko Cepkin, şarkının bitiminde gözyaşlarına hakim olamadılar. Uzun süre duygusal anların yaşandığı konseri izleyen binlerce kişi, Berkay ve Cepkin’i dakikalarca alkışladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle