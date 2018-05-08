Gözlerin Ardında Müzikal Uluslararası Jaffa Tiyatro Festivali'nde
Tiyatro Keyfi, Gözlerin Ardında Müzikal’le 22 - 26 Mayıs tarihleri arasında uluslararası organizasyona davet alan ilk ve tek Türk tiyatrosu olarak dünyanın en önemli tiyatro buluşmalarından biri ve uluslararası menajerlerin, organizatörlerin çekim merkezi olan Jaffa Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katılıyor.
Dünyanın önemli tiyatrolarının katıldığı İsrail'deki uluslararası tiyatro festivalinde 3 özel gösterim yapacak olan Gözlerin Ardında Müzikal'i Nava Semel yazdı,Kemal Başar yönetti.Eda Kandulu, Özgün, Melike Çetin, Onur Güney Kumaş, Ziya Serkan Doğan ve Erkan Çelebi'nin rol aldığı eser, sezonun en iyi yapımı,en iyi ekip oyunu ve en iyi hareket düzeni ödüllerinin sahibi oldu.
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