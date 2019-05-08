'Gözelim Sensin' listeye girdi
Azeri şarkıcı Seyran İsmayilkhanov, geçtiğimiz günlerde çıkardığı son teklisi “Gözelim Sensin” ile Almanya’da beğeni topladı.
Almaya’da yaşayan şarkıcı, “Gözelim Sensen”e (Yaralıyam Deyme) flamenko ve elektronik pop tarzında yapılan düzenleme ile farklı bir yorum getirerek müzik listelerinde kendine yer buldu.
Seyran İsmayilkhanov “ Türküleri günümüz modern altyapıları ile düzenleyerek, bu önemli eserleri gençlerle ve farklı kültürlerle buluşturmak istedik. Aldığımız yorumlar çok güzel. Türkiye’den de birlikte çalışacağımız sürpriz isimler var” dedi.
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