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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Gözde turizm merkezi Safranbolu'da ara tatil bereketi

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Gözde turizm merkezi Safranbolu'da ara tatil bereketi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi 9 günlük ara tatilde turistlerin akınına uğradı.

Dünyanın "en iyi korunan 20 kent"i arasında gösterilen, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu, yurt içi ve dışından çok sayıda turist çekiyor.

Gözde turizm merkezi Safranbolu, okulların kasım ayı ara tatilini fırsat bilen çok sayıda kişiyi ağırladı.  Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer,  Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasının ve iyi korunmasının, özellikle yabancı turist açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 25. yılını kutladıklarını anlatan Ürkmezer, "Safranbolu 25 yıldır sadece Türkiye'de değil, dünyada korumacılığın en önde gelen şehirlerinden birisi oldu. Bu ününü de her geçen gün artırıyor. Amacımız Safranbolu'nun hem kültürel miras hem korumacılık hem de turizm anlamında daha da iyi noktalara gelmesini sağlamak." dedi.

 "Yılın 10 ayında 280 bin turist konakladı"

Ürkmezer, Safranbolu'da yılın 10 ayında 80 bini yabancı olmak üzere 280 bin turistin konakladığını belirterek, şunları söyledi:  "Biz bu rakama günü birlikçileri de eklediğimizde, geçen seneki rakama şimdiden ulaşmış oluyoruz. Geçen yıl Safranbolu'yu yaklaşık bir milyon 200 bin turist ziyaret etmişti. Biz bu sene 10 ayda bu rakama ulaştık. Hedefimiz yıl sonu itibarıyla 1 milyon 300 bin turisti geçmekti. Bu 9 günlük ara tatille bu rakamın çok daha üzerine çıkacağımızı, şimdiden hem hesaplıyoruz hem de tahmin ediyoruz."

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