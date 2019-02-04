Goya Ödülleri dağıtıldı
İspanya Sinema Akademisi tarafından her yıl verilen Goya Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Ülkenin en saygın sinema ödülü olan Goya gecesine damgasını vuran film, El Reino (Krallık) oldu. Film tam 7 dalda ödül kazandı.
İşte bu yıl 33'üncü kez düzenlenen Goya Ödülleri'nde en iyiler.
En İyi Film: Şampiyonlar/ Campiones
En İyi Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen (Krallık/El Reino)
En İyi Kadın Oyuncu: Susi Sanchez (La enfermedad del domingo)
En İyi Erkek Oyuncu: Antonio de la Torre (El Reino)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Luis Zahera (El Reino)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Carolina Yuste (Carmen y Lola)
Gelecek Vadeden En İyi Erkek Oyuncu: Jesus Vidal (Championes)
Gelecek Vadeden En İyi Kadın Oyuncu: Eva Llorach (Quien te cantara)
En İyi Orijinal Senaryo: Isabel Pena ve Rodrigo Sorogoyen (El Reino)
En İyi Uyarlama Senaryo: Alvaro Brechner (La noche de 12 anos)
En İyi Avrupa Filmi: Cold War (Pawel Pawlikowsky-Polonya)
En İyi Latin Amerika Filmi: Roma (Alfonso Cuaron-Meksika)
En iyi Orijinal Müzik: Olivier Arson (El Reino)
En İyi Montaj: Alberto del Campo (El Reino)
En İyi Ses: El Reino
En İyi Sanat Yönetmeni: Juan Pedro de Gaspar (La Sombra de la Ley)
Goya Onur Ödülü: Narciso İbanez Serrador
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