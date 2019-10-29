Golf tutkunlarının ödül heyecanı
Kemer Country Club’ın ev sahipliği yaptığı Limak Kemer Golf Cup’ta kazananlara ödülleri, önceki gün düzenlenen törenle verildi.
Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Limak Kemer Golf Cup, golf tutkunlarını Kemer Country Club’da bir araya getirdi. 25-27 Ekim günleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya, aralarında iş ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu 280 kişi katıldı. Heyecanlı geçen turnuva, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Nihat Özdemir - Hyun Young Shin
Elçin Sönmez - Zeynep Çelikoğlu - Nükhet Sebükcebe - Moon Sook Shin
Revna Demirören - Nihat Özdemir - Erol Şimşek
Ali Nuri Türker - Yıldırım Demirören - Fikret Öztürk - İhsan Kızılkaya
Emre İskeçeli
Beyhan Benardete
Ali Gonk - Alparslan Acarsoy - Cemal Kalyoncu - Erkan Akdemir
Fulya Filiz - Ayşe Şenkaya - Şaran Düren - Can Çelikoğlu
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