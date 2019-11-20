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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Golden Mask İstanbul'da

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Golden Mask İstanbul'da

Rusya'dan gelen "Golden Mask", Puşkin'in 7 yılda tamamladığı "Yevgeni Onegin" ile "Her Yol Kuzeye Çıkar", "Sirk" ve "İran Konferansı" adlı tiyatro gösterilerini "23. İstanbul Tiyatro Festivali"nde, sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından "Hayat Ters Yüz" temasıyla düzenlenen festival, bu yıl 25. yılını kutlayan "Golden Mask"ı konuk ediyor. Drama, opera, bale, modern dans, operet, müzikal ve kukla tiyatrosundan başarılı eserlere verilen ulusal tiyatro ödülünün adı olan Golden Mask aynı zamanda Moskova'da düzenlenen ve Rusya'daki en başarılı yapımların sahnelendiği Rus Sahne Sanatları Festivalinin de ortak ismi olarak göze çarpıyor.

Golden Mask etkinliklerine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, Rusya'dan İstanbul'a yaklaşık 150 kişinin geldiğini söyledi. Yılmaz, "Hem sinemada hem de televizyonda çok ün yapmış oyuncular geldi. Onları burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Yeniden keşfetmekten ve yeniden buluşmaktan dolayı da çok mutluyuz. Maria'ya bu anlamda da bize verdiği destek için çok teşekkür ederiz. Çünkü kolay bir iş birliği değil. Doğru bir çizgide ilerlememiz ve bunun için destek bulmak gerekiyordu. Onlar da bizim gibi çok çabaladı, bu desteği bulmak için." dedi.

Rusya'da çok geniş bir yelpazede çok iyi işler yapıldığının altını çizen Yılmaz, Golden Mask'ın yalnızca Rusya'da sahnelenen oyunları programına alarak onları sunduğunu dile getirdi.

Leman Yılmaz, festival direktörü olarak bir sonraki adımının "Çehov Festivali" olduğunu belirterek, "Çünkü Çehov Festivali daha uluslararası bir program ile ilerliyor ve yurt dışından da farklı tiyatro topluluklarını davet ediyorlar." diye konuştu.

Çağdaş Rus tiyatrosunun ruhu

Etkinliğe katılan Golden Mask Festival Direktörü Maria Revyakina da festivalde yer alan eserlerle ilgili bilgi verdi. Türkiye'ye gelmelerine katkısı dolayısıyla Yılmaz'a teşekkür eden Revyakina, "Çünkü farklı bir ülkede, farklı bir tiyatro seyircisine, farklı temsiller göstermek gerçekten hiç de kolay bir şey değil. Organizasyon anlamında Leman hanım ve ekibine her zaman yanımızda olduğu ve hep destek olduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maria Revyakina, Golden Mask çatısı altında izlenecek "Yevgeni Onegin" ile "Her Yol Kuzeye Çıkar", "Sirk" ve "İran Konferansı" adlı tiyatro gösterileri ile çağdaş Rus tiyatrosunun ruhunun anlaşılabileceğine işaret ederek, "Bu bizim için büyük bir olanak. Çünkü devletin ve her iki ülkenin kültür bakanlıklarının da desteği var bu projede. Bu siyasi irade olmasa, kültürlerimizi tanıtmamız zor olurdu. Emeği geçen tüm sponsorlara da içtenlikle teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Tiyatro Festivalinde, 16'sı yerli, 12'si yabancı toplam 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterimi izlenebilecek.
Öğrenme ve Gelişim Programı çerçevesinde okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi yan etkinliklerin de gerçekleşeceği festival, 1 Aralık'a kadar devam edecek.

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