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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Göbeklitepe Frankfurt Kitap Fuarı'nda

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Göbeklitepe Frankfurt Kitap Fuarı'nda

Türk yayıncılık sektörü, dünyanın önemli yayıncılık buluşmalarından olan Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda zengin bir içerikle katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'den 28 yayıncının katılımıyla 16-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuarın, Türk yayıncılık sektörünün dışa açılımına, sektörel genişlemeye ve telif ticaretinin gelişmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nda, 16 Ekim'de yerli ve yabancı yayınevlerinin katılımıyla açılacak Türkiye ulusal standında, çocuk ve ilk gençlik yayıncıları buluşması yapılacak.

Ayrıca uluslararası alanda takip edilen Göbeklitepe Ören Yeri için "Arkeoloji ve Edebiyat: Göbeklitepe-Dünya Tarihini Değiştiren Buluş" başlıklı panele, yazar ve yayıncı Metin Celal Zeynioğlu, akademisyen Prof. Dr. Necmi Karul ve yazar Yonca Eldener katılacak.

Türkiye ulusal standında, "Göbeklitepe Tarihin Sıfır Noktası" isimli fotoğraf sergisi de fuar süresince ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Türk kültürünü, edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanındaki iş birliği olanaklarını geliştirmek üzere açılan Türkiye standında yaklaşık 13 bin esere yer verilecek.

İstanbul Ticaret Odasının da desteklediği fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığının prestij yayınları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) kapsamında yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri ve güncel yayınlardan oluşan seçki ile katılımcı yayınevlerinin yayınları da bulunacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığının 2005'den bugüne sürdürdüğü ve Türk edebiyatından 2 bin 918 eserin 77 ülkede 61 farklı dile çevirilerek yayımlanmasına maddi destek sağlayan TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programının tanıtımı için de özel bölüm hazırlanacak.

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