Gizem siyah gelinlik giydi
Manken ve şarkıcı Gizem Özdilli, Kayseri'de düzenlenen defilede siyah gelinlik giydi
Kayseri’deki Radisson Blu Hotel'de düzenlenen 1. Evlilik Festivali'nde modacı Pınar Bent tarafından düzenlenen gelinlik defilesi büyük ilgi gördü. Ünlü manken Gizem Özdilli'nin giydiği siyah gelinlik ise defileye damga vurdu.
Ayta Sözeri de gelinlik giydi
Defile manken Gizem Özdilli, Sosyal Medya Fenomeni Didem Delen ve Aile Arasındaki filmindeki rolüyle SİYAD'de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Ayta Sözeri’nin aralarında bulunduğu ünlüler tarafından sunuldu.
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