Giorgos Mazonakis, ilk kez Türkiye’de!
Son yıllarda yaptığı çalışmalarla Yunanistan'da ve komşu ülkelerde adından sıkça söz ettiren Giorgos Mazonakis, ilk kez İstanbullu hayranları ile buluşuyor.
Bugüne kadar yayınladığı albümleri, hit şarkıları ve sahne şovları ile Yunanistan'da zirveye yerleşen Mazonakis, aynı zamanda ülkemizde de oldukça yakından takip ediliyor.
İlk albümünü 1993 yılında yayınladıktan sonra büyük başarı yakalayan sanatçı, müzik kariyeri boyunca bir çok albüme ve sayısız hit şarkıya imza attı.
'Özledim', 'Benimsin', 'Duvar', 'Buralardan Giderim', 'Hazine' ve 'Senden Çok Var' gibi Türkçe şarkıları Rumca yorumlayarak bu şarkıların Yunanistan’da hit olmasını sağladı.
Georgos Mazonakis, 21 Nisan gecesi, Vadi İstanbul Jolly Joker'de müzikseverlerle buluşuyor.
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