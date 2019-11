Gezici Festival yola çıkıyor

29. Kasım’da başlayacak ve sırasıyla Ankara, Sinop ve Kastamonu’daki sinemaseverlerle buluşacak festivalin bu yılki programında Dünya Sineması, Kısa İyidir, Çocuk Filmleri, Türkiye Sineması, Canlı Müzik Eşliğinde Sessiz Filmler gibi klâsikleşen bölümlerin yanı sıra 25. yıl için özel olarak programlanan, yeni, tematik film seçkileri de yer alıyor.

Dünya Sineması

25. Gezici Festival’in Dünya Sineması bölümünde her yıl olduğu gibi önemli festivallerde gösterilen, ödüller kazanan ve gündem oluşturan en yeni filmlerden oluşturulan bir seçki seyirciyle buluşacak.



Slovak yönetmen Marko Škop’un Slovakya’nın Oscar adayı olan ikinci uzun metrajlı filmi Işık, Daha Fazla Işık (Nech je svetlo), ilk gösteriminin yapıldığı Cannes Film Festivali’nde en iyi ilk filme verilen Altın Kamera ödülünü kazanan Annelerimiz (Nuestras madre), önümüzdeki yıl Oscar yarışında Brezilya’yı temsil edecek olan yeni filmi Görünmez Yaşam (A Vida Invisível), Romanyalı sinemacı Anca Damian’ın yılın en dikkat çekici canlandırma filmlerinden biri olan filmi Bir Köpeğin Fantastik Hikâyesi (L'extraordinaire voyage de Marona) bu bölümde yer alan filmlerden bazıları.

Canlı Müzik Eşliğinde Sessiz Filmler

Gezici Festival’in Sessiz Film programında bu yıl üç nadir filmin canlı müzik eşliğinde gösterimi yapılacak.

Muhsin Ertuğrul’un, Ukrayna Devlet Arşivleri’nde bulunana dek kayıp olduğu düşünülen, 1927’de Sovyetler Birliği’nde çektiği filmi Tamilla, yapımından 92 yıl sonra, Ayşe Tütüncü ve Miray Eslek’in canlı müzik performansı eşliğinde seyirciyle buluşacak.

Bu bölümde ayrıca, piyanist Daan van den Hurk’un canlı performansı eşliğinde, Hollanda Büyükelçiliği’nin katkılarıyla gösterilecek olan Fridrikh Ermler’in son sessiz filmi İmparatorluk Kalıntısı (Oblomok imperii, 1929) ve Donald Sosin’in canlı müzik performansı eşliğinde, ABD Büyükelçiliği katkılarıyla gösterilecek olan Clarence Brown’ın filmi Çatışan Arzular (Smouldering Fires, 1925) izlenebilecek.

Fatih Özgüven’in Seçtikleri: Terazi Filmleri





Gezici Festival, her yıl sinema dünyasından bir kişinin hazırladığı özel bir film seçkisine programında yer veriyor. 25. Gezici Festival’de bu bölümün konuğu, bazen kışkırtan, bazen güldüren ama hemen her zaman zihinde kapılar açan, düşündüren, hayranlık uyandıran, özgün sinema yazılarıyla tanıdığımız usta çevirmen, yazar Fatih Özgüven. Yazarın, kararsızlıktan muzdarip tipik bir Terazi Burcu insanı gibi iki uç arasında gidip gelen karakterleri ve bu karakterlerin yaptıkları seçimleri düşünerek oluşturduğu ve ‘Terazi Filmleri’ diye adlandırdığı seçkide, Luis Buñuel’in Tristana (1970), Carl Theodor Dreyer’in Söz (Ordet, 1955) ve Louis Malle’in Saman Alevi (Le Feu Follet, 1963) filmleri yer alıyor.

Amerikan Sinemasının Öncü Kadınları

ABD Büyükelçiliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Amerikan Sinemasının Öncü Kadınları Bölümü’nde, Amerikan sinemasında çığır açan, iz bırakan kadın sinemacıların filmleri gösterilecek. Bu bölümde Dorothy Arzner’in 1932 yapımı filmi Güle Oynaya Cehenneme Gidiyoruz (Merrily We Go To Hell), Ida Lupino’nun 1953 yapımı başyapıtı Otostopçu (The Hitch-Hiker) ve Shirley Clarke’ın 1961 yapımı filmi Torbacı (The Connection) izlenebilir.

Sanat Uzun, Hayat Kısa

25. Gezici Festival’in bu yılki programında, seyirciyi sanatın hayatla ve zamanla ilişkisi üzerine düşündüren yeni filmlerden oluşan özel bir seçki yer alıyor. ABD Büyükelçiliği’nin katkılarıyla düzenlenen Sanat Uzun, Hayat Kısa adlı bu bölümde sanatı ve sanatçıyı konu alan birbirinden ilgi çekici beş yeni film gösterilecek.

Siyah Perde: Sinema ve Irkçılık

Siyah Perde: Sinema ve Irkçılık başlıklı bölümde, bugün hâlâ çeşitli biçimleriyle karşımıza çıkan ve hatta son dönemde dünyanın birçok ülkesinde yükselişe geçen ırkçı ayrımcılık konusunu ele alan iki klâsik filmin gösterimi yapılacak.

Bu bölüm kapsamında gösterilecek iki film; Kanadalı yönetmen Norman Jewison’ın, Afro Amerikan Sivil Haklar Mücadelesi’nin en kritik dönemlerinden birisinde çektiği Gecenin Sıcağında (In the Heat of the Night, 1967) ve Spike Lee’nin Amerikan sinemasında bir dönüm noktası kabul edilen filmi Doğruyu Seç (Do the Right Thing, 1989), ‘kültürel, tarihi ve estetik önem taşıdığı’ için ABD Ulusal Film Arşivi tarafından Kongre Kütüphanesi’nde saklanmak üzere seçilmiş filmlerden.

Kısa İyidir

Kısa filme hak ettiği ilgiyi göstermeye önem veren Gezici Festival, bu yıl yine son dönemin en dikkate değer kısa filmlerinden oluşan bir seçki sunuyor.

Çocuk Filmleri

25. Gezici Festival bu yıl küçük izleyicilerini sinema tarihinin en değerli canlandırma sanatçılarına ait zamansız eserlerden oluşan bir çocuk filmleri seçkisiyle buluşturacak.

Çocuk Filmleri bölümünde stop-motion tekniğiyle çektiği filmleriyle tanınan, Çek canlandırma sinemasının kurucularından Hermína Týrlová’nın İki Yün Yumağı (Dvě klubíčka), Afacan Yün Yumakları (Rozpustilí bráškové) ve Haylaz Sapan (Prak darebák) adlı filmleri; Çek canlandırma sanatının bir başka ustası olan Ludvík Kadleček’in Kapışma (Myší Kočičiny) ve kukla canlandırma alanında uzmanlaşan usta sanatçı Jiří Brdečka’nın Yanlış Çizilmiş Tavuk (Spatne Namalovana Slepice) adlı filmleri seyirciyle buluşacak.

Türkiye Sineması 2019





25. Gezici Festival’in Türkiye Sineması bölümünde festivallerde öne çıkan, ödül kazanan, tartışılan yeni yerli filmler seyirciyle buluşacak. Yerli sinemadaki son gelişmeleri yakından takip etme olanağı sunan bu bölümdeki filmler, festivale konuk olacak film ekipleriyle yapılacak söyleşiler eşliğinde gösterilecek.

Festival Mekanları ve Biletler



25. Gezici Festival’in Ankara’daki gösterimleri Büyülü Fener Kızılay ve Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak. Büyülü Fener Sinemaları'ndaki gösterimler için biletler sinema gişelerinden ve biletinial.com sitesinden satın alınabilir. Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki gösterimler ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Sinop gösterimleri, Sinop Belediyesi ve Telvin Sanat Akademi katkılarıyla Halk Eğitim Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.