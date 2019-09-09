Gezgin ruhlar lansmanda buluştu
Hürriyet Gazetesi’nin deneyimli seyahat editörü Serkan Ocak’ın Hürriyet Kitap’tan çıkan “Gezeceğin Varsa Göreceğin de Var” kitabı, Sortie’de düzenlenen davetle tanıtıldı.
Serkan Ocak’ın seyahat deneyimlerini aktardığı kitabın renkli davetine Sahrap Soysal, Tiraje Erginer Önder, Çağlayan Kent, Attila Atasoy, Eylem Yıldız, Zeynep Zor ve Razan Aykaç da katıldı. Serkan Ocak davette hem kitabını imzaladı hem de ilginç seyahat hikâyelerini anlattı.
Ocak, kitabı için “Sınırların kalktığı günümüzde yeni yerler görmek ve keşfetmek artık daha büyük anlamlar taşıyor. Kitapta okura renkli, heyecanlı, tarih ve doğayı da içine alan bir çerçevede, başka dünyaların kapılarını aralamayı hedefledim. Umarım okuyucular da bu heyecanı hisseder” dedi.
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