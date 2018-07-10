George Clooney'den korkutan haber: Trafik kazası geçirip hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu George Clooney, İtalya'nın Sardinya adasında rol aldığı filmin setine giderken trafik kazası geçirdi.
57 yaşındaki oyuncu yolda seyir halindeykeen bir otomobille çarpıştı. Görgü tanıklarının anlattığına göre George Clooney, motosikletiyle giderken bir araç aktöre çarptı. Hemen hastaneye götürülen George Clooney'in durumunun iyi olduğu hayati bir tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
Clooney, rol aldığı Catch 22 adlı TV filminin çekimleri için Sardinya'da bulunuyordu.
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