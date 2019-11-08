Genta, İstanbul'a hayran kaldı
Kosovalı şarkıcı Genta İsmajli, sürpriz bir düet çalışması için geldiği İstanbul'a hayran kaldı. Özellikle İstanbul Boğazı'ndan çok etkilendiğini söyleyen Genta, "İstanbul inanılmaz bir yer. Bir taraf Asya, bir taraf Avrupa... Çok etkileyici, inanılmaz bir şehir" dedi.
İstanbul'daki görüşmelerini tamamlayan ve sürpriz düet için yakında tekrar gelecek olan Genta İsmajli, "İstanbul'da gezmediğim çok yer var. Özellikle tarihi yerleri gezmek istiyorum. Bu yüzden programımı bir hafta uzattım. İstanbul'u doya doya gezeceğim" diye konuştu.
Türk kahvesi ve kebabın tadına doyamayan İsmajli, "Türkiye cennet gibi... Her şey çok lezzetli ve büyüleyici" açıklamasında bulundu.
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