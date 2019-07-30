Geniş Aile Komşu Kızı, 2 Ağustos’ta vizyonda
Başrollerinde Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer ve Emre Altuğ’un rol aldığı Geniş Aile Komşu Kızı'nın fragmanı yayınlandı.
2 Ağustos’ta vizyona çıkacak olan filmin Kurban Bayram’ı süresince de gösterimde olması Geniş Aile serisini bekleyenlerini sevindirdi. Cevahir ve Ulvi’nin bitmeyen maceralarında bu kez komşu kızı etkin olacak. “Biz bu düğünü bozarız” diyerek ‘Aşk’a giderken ‘Bela’ya toslayan fenomen ikilinin başından geçen komik olayların anlatıldığı filmin senaristi ve yönetmeni Cüneyt İnay.
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