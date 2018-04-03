Gençlerden gelen ödül
FMV Işık Okulları’nın bu yıl dokuzuncu kez düzenlediği “Spora Sanata Tasarıma Işık Tutanlar” ödül töreni önceki akşam Nişantaşı Kampüsü’nde düzenlendi.
Sunuculuğunu Nebil Evren’in yaptığı törene sanat ve iş dünyasından birçok ünlü katıldı. Organizasyondan ödülle ayrılan isimler Şener Şen, Nil Karaibrahimgil, Salih Bademci, Ayşe Kulin, Devrim Erbil, İzzet Keribar ve Hakan Günday oldu. Sinema-televizyon kategorisinde ödül alan Şener Şen, “Çoğunluğu gençlerden oluşan katılımcıların seçtiği bu ödülü almak çok anlamlı, herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Nil Karaibrahimgil ise “Küçük bir oğlum var, onu eğitirken ödül ve ceza yöntemine başvurmamaya gayret ediyorum. Ancak bu ödülü aldığımı öğrendiğimde koşarak geldim” diye konuştu.
Şener Şen, ödülünü öğrencilerin elinden aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle