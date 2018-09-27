Genç yeteneklere şans
Barış Manço ve Fikret Şeneş’e saygı albümleri, tamamlanmak için yeni seslere ihtiyaç duyuyor.
Albümlerde ünlülerin yanı sıra hiç tanınmamış isimlere de yer vermek isteyen yapımcı Murat Yıldırım, arayışa başladı.
Yıldırım, Temmuz 2019’da yayınlanması planlanan bu iki vefa albümünde yer almak isteyen ya da keşfedilmeyi bekleyen sesleri bekliyor.
Seçilenler hem bu iki değerli ismin şarkılarını söyleme hem de prodüktör Marko Durovic’le çalışma şansı elde edecekler.
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