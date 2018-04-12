Genç yetenekler bu festivalde buluşuyor!
Genç yetenekler İstanbul, İstinyePark'ta 14 Nisan'da gerçekleşecek dans festivalinde buluşuyor.
Tan Sağtürk Akademi danışmanlığında tasarlanan 'İstinyePark Dans Festivali’nde, dansla ilgilenen yetenekli gençler ana etkinlik alanında sahne alacak.
14 Nisan Cumartesi günü, 15.00 – 17.00 saatleri arasında ikincisi yapılacank festivale katılımın ücretsiz olacak.
Sunuculuğunu Yiğit Alıcı’nın yapacağı festivalde, okul dans gruplarının yanı sıra Tan Sağtürk Akademi dans bölümü öğrencileri ve Devlet Opera Balesi’nden misafir sanatçılar da özel gösteriler gerçekleştirecek. Festival grupları, caz dansından Kafkas dansına, Hip Hop’tan modern dansa, Latin danslarından klasik baleye farklı tarzlarda hazırladıkları dans gösterileriyle sahne alacaklar.
Festival jürisinde ise Tan Sağtürk'e Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy eşlik edecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festival sonunda seçilen iki yetenekli dansçı, Tan Sağtürk Akademi’de bir yıllık burs ödülü kazanacak.
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