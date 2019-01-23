Genç şarkıcı"Manipüle" ile geliyor
Adını “O Ses Türkiye" yarışması” ile duyuran pop müziğin genç yeteneği Öykü Keskin, sözü ve müziği kendisine ait olan "MANİPÜLE" şarkısı ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarla tanınmayı hedefleyen Keskin'in kendisine ait 20'ye yakın şarkısı bulunuyor.
Bilgi Üniversitesi İngilizce İletişim ve Medya Fakültesi 1.sınıf öğrencisi olan Öykü Keskin, aynı zamanda BJK genç takımında da voleybol oynuyor.
Müzik ve sporla içiçe bir yaşam sürdüren 18 yaşındaki genç şarkıcı, "Müzik eğitimimi Royal Academy’de devam ettirmek en büyük hedefim” diyor.
Aranjesi Halil İbrahim IŞIK’a ait olan "MANİPÜLE" şarkısına çok güvenen genç yıldız, dizi ve film müzikleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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