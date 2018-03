Genç sanatçılar eserlerini sergilemeye hazırlanıyor

İyilik İçin Sanat Derneği, kuruluş amacı doğrultusunda Atölye|Pasaj Projesi’ni, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun gençlerin katılımıyla 21 Kasım 2016’da hayata geçirdi. Atölye çalışmaları, projenin fikir sahiplerinden ve aynı zamanda Koordinatörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi, Ressam Prof. Dr. Nedret Sekban ve Öğretim Görevlisi, Ressam Aslı Özok gözetiminde gerçekleşti.

Yaklaşık 1 yıl süren atölye çalışmalarını tamamlayan projenin ilk grup genç sanatçıları, 22 Mart 2018 Perşembe akşamı Esentepe’deki GaleriDeniz’de açılacak olan sergiyle sanatseverlerle buluşacak. 6 genç sanatçının 72 eserle katılacağı sergi, 22 Nisan 2018 tarihine kadar açık kalacak.

Genç sanatçı adayları Cansu Kahraman, Elif Aydemir, Elifko, Hatitze Achmet, Mehmet Ali Dinçer ve Tünay Tunç’un eserlerinin yer aldığı Atölye|Pasaj yılsonu sergisi, hafta içi 10.00 – 12.00 ve 14.00 – 16.00, hafta sonu ise 14.00 – 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İYİLİK İÇİN SANAT DERNEĞİ NEDİR?

Sanatı geniş kitlelere sevdirmek, iş ve sanat dünyasını birbirine yaklaştırmak, markaların sanatla ilişki kurmalarını sağlamak hedefiyle kurulan İyilik İçin Sanat Derneği, her kesimden pek çok sanatseverin sanat paydasında buluştuğu bir köprü oldu. Dernek, her hafta düzenli olarak Türkiye’yi uluslararası platformda temsil eden sanatçıların atölyelerinin yanı sıra yurtdışındaki önemli sergi ve sanat buluşmalarına ziyaretler gerçekleştirmektedir. “İyilik İçin Sanat” felsefesiyle yola çıkan Dernek, her yıl Güzel Sanatlar Fakültesi resim, heykel ve mimarlık bölümünde eğitim gören ve gelecek vadeden başarılı gençlerin eğitimine katkıda bulunuyor. Bu çerçevede; 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitim gören 5 öğrenci New York, Paris, Floransa, Barselona ve Londra’ya sanat merkezlerini ziyaret etmeleri için gönderildi. Genç sanatçı adaylarının üretimlerini paylaşabileceği yeni bir alan sağlamak ve tanıtımlarını yaparak sergileme alternatifleri yaratmak amacıyla İyilik İçin Sanat Derneği, Prof. Dr. Nedret Sekban ve Aslı Özok yönetiminde Atölye|Pasaj’ı faaliyete geçirdi. Genç sanatçıların eğitimini desteklemeyi kuruluşunun temel amaçlarından biri sayan İyilik İçin Sanat Derneği, “Anadolu’dan İzlenimler” adı altında gerçekleştirdiği projeyle Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki 12 üniversiteye bağlı güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı, başarılı 37 öğrenciyi İstanbul’da konuk ederek, sanat ortamıyla tanışmalarına ve kendilerini geliştirmelerine imkan sağladı.