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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif Genç sanatçılar eserlerini sergilemeye hazırlanıyor
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Keyif
14.03.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Genç sanatçılar eserlerini sergilemeye hazırlanıyor

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Genç sanatçılar eserlerini sergilemeye hazırlanıyor

İyilik İçin Sanat Derneği’nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yeni mezun gençleri desteklemek üzere kurguladığı Atölye|Pasaj’da bir yıllık çalışmalarını tamamlayan ilk genç sanatçı grubu eserlerini görücüye çıkaracak. 72 eser, 22 Mart 2018 Perşembe akşamı GaleriDeniz’de açılacak olan sergiyle sanatseverlerle buluşacak

İyilik İçin Sanat Derneği, kuruluş amacı doğrultusunda Atölye|Pasaj Projesi’ni, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun gençlerin katılımıyla 21 Kasım 2016’da hayata geçirdi. Atölye çalışmaları, projenin fikir sahiplerinden ve aynı zamanda Koordinatörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi, Ressam Prof. Dr. Nedret Sekban ve Öğretim Görevlisi, Ressam Aslı Özok gözetiminde gerçekleşti.

Yaklaşık 1 yıl süren atölye çalışmalarını tamamlayan projenin ilk grup genç sanatçıları, 22 Mart 2018 Perşembe akşamı Esentepe’deki GaleriDeniz’de açılacak olan sergiyle sanatseverlerle buluşacak. 6 genç sanatçının 72 eserle katılacağı sergi, 22 Nisan 2018 tarihine kadar açık kalacak.

Genç sanatçı adayları Cansu Kahraman, Elif Aydemir, Elifko, Hatitze Achmet, Mehmet Ali Dinçer ve Tünay Tunç’un eserlerinin yer aldığı Atölye|Pasaj yılsonu sergisi, hafta içi 10.00 – 12.00 ve 14.00 – 16.00, hafta sonu ise 14.00 – 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İYİLİK İÇİN SANAT DERNEĞİ NEDİR?

Sanatı geniş kitlelere sevdirmek, iş ve sanat dünyasını birbirine yaklaştırmak, markaların sanatla ilişki kurmalarını sağlamak hedefiyle kurulan İyilik İçin Sanat Derneği, her kesimden pek çok sanatseverin sanat paydasında buluştuğu bir köprü oldu. Dernek, her hafta düzenli olarak Türkiye’yi uluslararası platformda temsil eden sanatçıların atölyelerinin yanı sıra yurtdışındaki önemli sergi ve sanat buluşmalarına ziyaretler gerçekleştirmektedir. “İyilik İçin Sanat” felsefesiyle yola çıkan Dernek, her yıl Güzel Sanatlar Fakültesi resim, heykel ve mimarlık bölümünde eğitim gören ve gelecek vadeden başarılı gençlerin eğitimine katkıda bulunuyor. Bu çerçevede; 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitim gören 5 öğrenci New York, Paris, Floransa, Barselona ve Londra’ya sanat merkezlerini ziyaret etmeleri için gönderildi. Genç sanatçı adaylarının üretimlerini paylaşabileceği yeni bir alan sağlamak ve tanıtımlarını yaparak sergileme alternatifleri yaratmak amacıyla İyilik İçin Sanat Derneği, Prof. Dr. Nedret Sekban ve Aslı Özok yönetiminde Atölye|Pasaj’ı faaliyete geçirdi. Genç sanatçıların eğitimini desteklemeyi kuruluşunun temel amaçlarından biri sayan İyilik İçin Sanat Derneği, “Anadolu’dan İzlenimler” adı altında gerçekleştirdiği projeyle Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki 12 üniversiteye bağlı güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı, başarılı 37 öğrenciyi İstanbul’da konuk ederek, sanat ortamıyla tanışmalarına ve kendilerini geliştirmelerine imkan sağladı.

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