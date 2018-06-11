Genç oyuncunun şok ölümü: Jackson Odell'in cansız bedeni evinde bulundu
Ekranda izlenme rekorları kıran Modern Family dizisinin genç oyuncusu Jackson Odell hayatını kaybetti.
ABD'li genç oyuncu Jackson Odell, California'daki evinde ölü bulundu. Geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Jackson Odell'in ölüm sebebi yapılan otopsiden sonra belli olacak.1997 yılında dünyaya gelen Jackson Odell, ABC kanalında 2013-2015 yılları arasında yayınlanan The Goldbergs dizisinde Ari Caldwell rolüyle tanınıyordu.
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