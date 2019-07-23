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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Genç müzisyenler İstanbullu müzikseverlerle buluştu

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Genç müzisyenler İstanbullu müzikseverlerle buluştu

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Avrupa turnesi öncesi, 21-22 Temmuz tarihlerinde İş Sanat’ta sanatseverlerle buluştu.

Şef Cem Mansur yönetiminde 13'üncü yılını kutlayan orkestranın heyecanına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın yanı sıra Melike Demirağ, Lale Mansur, Prof. Dr. Yankı Yazgan, Anjelika Akbar ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de ortak oldu.

Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olduğu orkestra, İstanbul konserlerinde ulusal ve uluslararası birçok yarışmada aldığı derecelerle dikkat çeken Türk piyanist Gökhan Aybulus’a eşlik etti. Uluslararası festivallerin yanı sıra Türkiye’de de pek çok konser veren sanatçı, gençlerle birlikte sergilediği performansla dinleyenlere keyifli bir müzik şöleni yaşattı.

Orkestra, İstanbul konserlerinde Beethoven’in 8’inci Senfonisi, Rahmaninov’un 2’nci Piyano Konçertosu, Weber’in ‘Der Freischütz Uvertürü’, Wagner’in ‘Nürnbergli Usta Şarkıcılar Uvertürü’ ve Çaykovski’nin ‘Romeo ve Jüliet’ eserlerini seslendirdi. Uluslararası birçok festivalde yer alan Türk besteci Füsun Köksal’ın “Silent Echoes II” eserini de sanatseverlerle buluşturan orkestranın performansı büyük beğeni topladı.

TUGFO AVRUPA'NIN KONSER SALONLARINDA  

Genç müzisyenler İstanbullu müzikseverlerle buluştu

Her yıl Avrupa’nın seçili festival ve konser dizilerine konuk olan orkestra, bu yıl da Almanya ve İtalya’da toplam 7 konser verecek. 24 Temmuz’da Berlin’de Young Euro Classic Festival konseriyle yurtdışı turnesine başlayacak orkestra, bu konserde solist Gökhan Aybulus’a bir kez daha eşlik edecek. Orkestranın Berlin konseri, dünyanın önde gelen kültür-sanat kanallarından Deutschlandfunk Kultur radyosu tarafından kaydedilecek ve Avrupa Yayın Birliği tarafından paylaşılacak.

Almanya’dan sonra İtalya’ya geçecek olan orkestra, Sicilya’da 26 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında bir yandan konserlerine devam ederken bir yandan da prova ve eğitimlerini sürdürecek. Genç müzisyenler, Sicilya konserleri kapsamında; 27 Temmuz ve 3 Ağustos’ta Palermo’da, 28 Temmuz’da Bagheria’da, 31 Temmuz’da Castellmare del Golfo’da, 1 Ağustos’ta Marsala’da ve son olarak 4 Ağustos’ta Corleone’de konser verecek.

27 Temmuz Palermo konserinde piyanonun dâhisi olarak adlandırılan İvo Pogorelich solist olarak sahneye çıkacak. Orkestra ayrıca, 31 Temmuz’da Castellmare del Golfo ve 3 Ağustos’ta Palermo konserlerinde, genç yaşta ödüllerle yeteneğini ortaya koyan Rus piyanist Sofia Vasheruk’a eşlik edecek.

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