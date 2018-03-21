Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız!

DESTEK Yayınlarından 2 ay kadar önce çıkan Ahmet Batman imzalı “Beni içinden sev” isimli roman dava konusu oldu. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren

Güçlü Gökozan, dün avukatı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, öne sürülen suçlamalar ise “kişilik haklarına saldırı, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘hırsızlık’ şeklinde sıralandı.

İSİM DE AYNI

Savcılık başvurusunda, Batman’ın, Gökozan’ın hayat hikayesi izinsiz alarak, kitabı yazdığı öne sürülerek “Öyle ki kitaptaki kahramanın adını bile değiştirme zahmetine girmemiş, kitabındaki kahramanın adını da müvekkilin adı olan ‘Güçlü’ olarak aynen aktarmıştır” denildi.

‘FİKİR HIRSIZLIĞI’ İDDİASI

Yapılan işlemin “fikir hırsızlığı” olduğu öne sürülen dilekçede, Gökozan’ın hayat hikayesine ilişkin, zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşımda bulunduğu, yine katıldığı bir televizyon programında da hayat hikayesini anlattığı kaydedildi. Dilekçede, kitabın kahramanın doğum hikayesi ile doğduğu ilin Gökozan’ın gerçek hayat hikayesi ile bire bir benzerlik taşıdığı kaydedildi. Dilekçede, Gökozan’ın ikiz kardeşinin Gözde olduğu, kitapta ise Güneş isminin kullanıldığı anlatıldı.



HER İKİSİNİN DE BABASI FABRİKATÖR

Gökozan’ın babasının Aydın’da fabrika sahibi olduğu anlatılan dilekçede, kitaptaki karakterin babasının da Aydın’da fabrika sahibi olarak kurgulandığı aktarıldı. Dilekçenin devamında şöyle denildi: “Müvekkilim ve müvekkilimin kardeşi gerçek hayatta babaları tarafından, annelerinin öldüğü söylenerek kandırılıyor. Ve aylar sonra annelerinin aslında ölmediğini öğreniyorlar. Şüpheli Ahmet Batman ise, kitabında yazdığı karakterin ve karakterin kız kardeşinin babası tarafından yalan söyleyerek aldatıldığını, daha sonrasında ise annelerinin yaşadığını öğrendiklerini belirtiyor yazar.”

BENZER ÖĞELER

Dilekçenin devamında verilen bir başka örnek için “Yine gerçek hayatta müvekkilimin babası bir kadınla evleniyor. Müvekkilime ve müvekkilimin ikiz kardeşine üvey anne olarak tanıtıp hep birlikte yaşıyorlar. Ahmet Batman ise kitabında, Güçlü adındaki karakterin babası bir kadınla evlenip aynı müvekkilimin yaşadığı durum gibi karakter ve karakterin kız kardeşi ile üvey anne birlikte yaşıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Dilekçenin devamında, Gökozan’ın okuduğu üniversiteden İtalya’da gittiği şehre kadar benzer bazı öğelerin daha kitapta yer aldığı savunuldu. Savcılık suç duyurusunda ayrıca, kitabın basımı ve dağıtımının durdurulması piyasadaki kitapların ise toplatılması talep edildi. Güçlü Gökozan'ın avukatı Bahar Varol Tüfekçioğlu, savcılık suç duyurusu yanı sıra tazminat talepli hukuk davasını da açacaklarını kaydetti.



Yayınevi yetkilisi Yelda Cumalıoğlu da konu ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

İDDİALAR DAYANIKSIZ

Konu ile ilgili Destek Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada ise “Yayınevimizi dayanaksız şekilde karalayan iddia sahipleri hakkında yasal yollara başvurulacağı tabiidir. Tutkulu bir aşk hikâyesi ekseninde kaleme alınmış olan romanın kahramanıyla aynı ismi taşıyan, onun gibi ikiz bir kardeşe sahip olduğunu belirten iddia sahibinin yazarımızı kendi hayat hikâyesini çalmakla suçlamış olması akıllara durgunluk veren bir hayalperestlik örneğidir. Aynı zamanda herhangi bir kurgu eserde hayatta olan ya da olmayan bir kişinin, kişilerin hayat hikâyelerinden, gazete kupürlerinden etkilenerek roman kurgulanması dünya edebiyatında örneklerine sıkça rastladığımız olağan bir durumdur ki söz konusu eser böyle bir esinlenmeyi de kesinlikle bünyesinde barındırmamaktadır” denildi. Açıklamanın devamında “İddia sahibinin hayatının hangi platformda yazıya ya da kâğıda dökülmüş ve oradan çalınmış olduğu ayrı bir merak konusuyken, nasıl olup da eşsiz bir hayat yaşamış olduğuna inanıyor olduğu da cevap bekleyen başka bir sorudur. Yayınevlerinin yazarlarının hayal gücüne ve dünyasına karışması, sanatçının özgürlüğü ve bağımsızlığı ile bağdaşmaz” denildi.