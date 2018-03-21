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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dinçer GÖKÇE
21.03.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız!

Dinçer Gökçe
Dinçer Gökçe
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer Gökçe
Dinçer Gökçe
dgokce@hurriyet.com.tr
Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız!

İş insanı Güçlü Gökozan (32), yakın zaman önce piyasaya çıkan bir kitaptaki kurgunun, kendi gerçek hayat hikâyesinden birebir kopyalanarak yazıldığını öne sürerek, hem yayınevi hem de kitabın yazarı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gökozan, savcılık başvurusunda, kitabın basımının durdurulup piyasadan toplatılmasını talep etti. Yayınevi adına yapılan açıklamada ise kendilerine yönelik suçlamaların dayanıksız olduğu vurgulanarak “İddia sahibinin hayatının hangi platformda yazıya ya da kâğıda dökülmüş ve oradan çalınmış olduğu ayrı bir merak konusu” denildi.

DESTEK Yayınlarından 2 ay kadar önce çıkan Ahmet Batman imzalı “Beni içinden sev” isimli roman dava konusu oldu. E-ticaret sektöründe faaliyet gösterenGenç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız
Güçlü Gökozan, dün avukatı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, öne sürülen suçlamalar ise “kişilik haklarına saldırı, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘hırsızlık’ şeklinde sıralandı.

İSİM DE AYNI
Savcılık başvurusunda, Batman’ın, Gökozan’ın hayat hikayesi izinsiz alarak, kitabı yazdığı öne sürülerek “Öyle ki kitaptaki kahramanın adını bile değiştirme zahmetine girmemiş, kitabındaki kahramanın adını da müvekkilin adı olan ‘Güçlü’ olarak aynen aktarmıştır” denildi.

‘FİKİR HIRSIZLIĞI’ İDDİASI
Yapılan işlemin “fikir hırsızlığı” olduğu öne sürülen dilekçede, Gökozan’ın hayat hikayesine ilişkin, zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşımda bulunduğu, yine katıldığı bir televizyon programında da hayat hikayesini anlattığı kaydedildi. Dilekçede, kitabın kahramanın doğum hikayesi ile doğduğu ilin Gökozan’ın gerçek hayat hikayesi ile bire bir benzerlik taşıdığı kaydedildi. Dilekçede, Gökozan’ın ikiz kardeşinin Gözde olduğu, kitapta ise Güneş isminin kullanıldığı anlatıldı.
Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız
HER İKİSİNİN DE BABASI FABRİKATÖR
Gökozan’ın babasının Aydın’da fabrika sahibi olduğu anlatılan dilekçede, kitaptaki karakterin babasının da Aydın’da fabrika sahibi olarak kurgulandığı aktarıldı. Dilekçenin devamında şöyle denildi: “Müvekkilim ve müvekkilimin kardeşi gerçek hayatta babaları tarafından, annelerinin öldüğü söylenerek kandırılıyor. Ve aylar sonra annelerinin aslında ölmediğini öğreniyorlar. Şüpheli Ahmet Batman ise, kitabında yazdığı karakterin ve karakterin kız kardeşinin babası tarafından yalan söyleyerek aldatıldığını, daha sonrasında ise annelerinin yaşadığını öğrendiklerini belirtiyor yazar.”

BENZER ÖĞELER
Dilekçenin devamında verilen bir başka örnek için “Yine gerçek hayatta müvekkilimin babası bir kadınla evleniyor. Müvekkilime ve müvekkilimin ikiz kardeşine üvey anne olarak tanıtıp hep birlikte yaşıyorlar. Ahmet Batman ise kitabında, Güçlü adındaki karakterin babası bir kadınla evlenip aynı müvekkilimin yaşadığı durum gibi karakter ve karakterin kız kardeşi ile üvey anne birlikte yaşıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Dilekçenin devamında, Gökozan’ın okuduğu üniversiteden İtalya’da gittiği şehre kadar benzer bazı öğelerin daha kitapta yer aldığı savunuldu. Savcılık suç duyurusunda ayrıca, kitabın basımı ve dağıtımının durdurulması piyasadaki kitapların ise toplatılması talep edildi. Güçlü Gökozan'ın avukatı Bahar Varol Tüfekçioğlu, savcılık suç duyurusu yanı sıra tazminat talepli hukuk davasını da açacaklarını kaydetti.
Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız
Yayınevi yetkilisi Yelda Cumalıoğlu da konu ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. 

İDDİALAR DAYANIKSIZ
Konu ile ilgili Destek Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada ise “Yayınevimizi dayanaksız şekilde karalayan iddia sahipleri hakkında yasal yollara başvurulacağı tabiidir. Tutkulu bir aşk hikâyesi ekseninde kaleme alınmış olan romanın kahramanıyla aynı ismi taşıyan, onun gibi ikiz bir kardeşe sahip olduğunu belirten iddia sahibinin yazarımızı kendi hayat hikâyesini çalmakla suçlamış olması akıllara durgunluk veren bir hayalperestlik örneğidir.  Aynı zamanda herhangi bir kurgu eserde hayatta olan ya da olmayan bir kişinin, kişilerin hayat hikâyelerinden, gazete kupürlerinden etkilenerek roman kurgulanması dünya edebiyatında örneklerine sıkça rastladığımız olağan bir durumdur ki söz konusu eser böyle bir esinlenmeyi de kesinlikle bünyesinde barındırmamaktadır” denildi. Açıklamanın devamında “İddia sahibinin hayatının hangi platformda yazıya ya da kâğıda dökülmüş ve oradan çalınmış olduğu ayrı bir merak konusuyken, nasıl olup da eşsiz bir hayat yaşamış olduğuna inanıyor olduğu da cevap bekleyen başka bir sorudur. Yayınevlerinin yazarlarının hayal gücüne ve dünyasına karışması, sanatçının özgürlüğü ve bağımsızlığı ile bağdaşmaz” denildi.

Dinçer Gökçe
Dinçer Gökçe
dgokce@hurriyet.com.tr
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