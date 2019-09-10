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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Genç dansıçının başarısı

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Genç dansıçının başarısı

İzmir'de yaşayan 13 yaşındaki bale öğrencisi Selen Gür, Monako'daki dünyaca ünlü bale akademisine, gösterdiği performansla binlerce başvuru arasından seçilen 7 öğrenci arasına girmeyi başardı.

Karşıyaka Belediyesi'nin bale kursuna 3 yaşındayken kaydolan Gür, daha sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi çocuk bölümünde dans etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde öğrenimini sürdüren Gür, 1 haftalığına dünyanın prestijli bale okulları arasında gösterilen Monako'daki Academie Princesse Grace'in yaz okuluna katıldı.

Yaz okulunda eğitmenlerin dikkatini çeken ve okulda eğitim görmesi için davet alan Gür, bale çalışmalarına yeni eğitim-öğretim yılında Monako'da devam edecek.

"Kendimi özel hissediyorum"

Gür, tutkuyla bağlı olduğu baleye çok iyi bir okulda devam edecek olmanın kendisini sevindirdiğini belirtti.
Bu gelişmenin kariyeri için bir eşik niteliği taşıdığına işaret eden Gür, şunları söyledi: "Sevinçten ağladım. Bale, benim için anlatılamayacak kadar güzel bir şey. Zorla değil isteğimle, çok severek yapıyorum. Okula kabul edildiğimden beri kendimi daha özel hissediyorum. Beni layık gördükleri için onur duydum. Ülkemi temsil etmek bana gurur veriyor."

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