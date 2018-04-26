Geliri Tepecik Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’ne
Modacı Ertan Kayıtken ve eski Türkiye güzeli Yüksel Ak, “Yansımalar” adlı 35 parçadan oluşan koleksiyon ve amacını anlatmak üzere İzmir Hilton Oteli’nde bir basın toplantısı düzenledi.
Ertan Kayıtken ve Yüksel Ak’ın geliri Tepecik Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’ne bağışlanmak üzere hazırladıkları koleksiyonun basın toplantısında iş kadını Ferah Sancak, organizasyonu üstlenen Öner Evez, İzmir Hilton Satış ve Pazarlama Müdürü Gözde Kaydırak ve Joyas Mücevherat Esra Saygı da yer aldı.
Öner Evez’in organizasyonuyla, 14 Mayıs’ta İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleşecek olan Ertan Kayıtken & Yüksel Ak “Yansımalar” defilesinden elde edilecek gelir, Tepecik Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’ne bağışlanacak.
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