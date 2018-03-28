Geçmişin çocuklarıyla resim yaptı geliri Darülaceze'ye bağışlanacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
28.03.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Geçmişin çocuklarıyla resim yaptı geliri Darülaceze'ye bağışlanacak

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Geçmişin çocuklarıyla resim yaptı geliri Darülaceze'ye bağışlanacak

Türkiye ve İngiltere’de açtığı sergilerle tanınan ressam Berkan Baycan, Darülaceze sakinleri ile gerçekleştirdiği resim atölyesi etkinliği ile sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Eserlerinde ‘Kadim Antik Şehirler’ temasını işlemesi ile dikkat çeken genç sanatçı misyonunu “Geçmişimizin izlerini resmetmek” şeklinde tanımladı.

Destek amacıyla kendi atölyesinin kapılarını sık sık çocuklara açan Baycan, çocukların duygularından, heyecanlarından çok etkilendiğini, bu hislerle beslendiğini ifade etti. Darülaceze sakinlerini de bir zamanların, geçmişin çocukları olarak benimseyen Baycan, ‘geçmişin çocukları’nın duygularını hissedebilmenin, onlarla aynı tuvali paylaşabilmenin eşsiz bir deneyim olduğu fikrinde.
Geçmişin çocuklarıyla resim yaptı geliri Darülacezeye bağışlanacak
BEŞ İNSAN, BİR TUVAL, BİR ESER

Baycan'ın resim atölyesi etkinliğinde Darülaceze sakinleri de bir eser ortaya çıkardı. Tek bir tuvali beş Darülaceze sakininin paylaşması ile şekillenen, beş eski çocuğun duygularını tek bir platformda toplayan yapıt, Baycan'ın 19 Nisan'da SanatGezgini Kuruçeşme Galeri'de gerçekleşecek olan ‘Şehrin Fısıltıları’ isimli sergisinde sanatseverlerle buluşacak. Eserden elde edilecek olan tüm gelir Darülaceze'ye bağışlanacak.

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