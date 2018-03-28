Geçmişin çocuklarıyla resim yaptı geliri Darülaceze'ye bağışlanacak
Türkiye ve İngiltere’de açtığı sergilerle tanınan ressam Berkan Baycan, Darülaceze sakinleri ile gerçekleştirdiği resim atölyesi etkinliği ile sosyal sorumluluk projesine imza attı.
Eserlerinde ‘Kadim Antik Şehirler’ temasını işlemesi ile dikkat çeken genç sanatçı misyonunu “Geçmişimizin izlerini resmetmek” şeklinde tanımladı.
Destek amacıyla kendi atölyesinin kapılarını sık sık çocuklara açan Baycan, çocukların duygularından, heyecanlarından çok etkilendiğini, bu hislerle beslendiğini ifade etti. Darülaceze sakinlerini de bir zamanların, geçmişin çocukları olarak benimseyen Baycan, ‘geçmişin çocukları’nın duygularını hissedebilmenin, onlarla aynı tuvali paylaşabilmenin eşsiz bir deneyim olduğu fikrinde.
BEŞ İNSAN, BİR TUVAL, BİR ESER
Baycan'ın resim atölyesi etkinliğinde Darülaceze sakinleri de bir eser ortaya çıkardı. Tek bir tuvali beş Darülaceze sakininin paylaşması ile şekillenen, beş eski çocuğun duygularını tek bir platformda toplayan yapıt, Baycan'ın 19 Nisan'da SanatGezgini Kuruçeşme Galeri'de gerçekleşecek olan ‘Şehrin Fısıltıları’ isimli sergisinde sanatseverlerle buluşacak. Eserden elde edilecek olan tüm gelir Darülaceze'ye bağışlanacak.
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