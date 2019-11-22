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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
22.11.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Geçmiş günahlarla yüzleşmenin gerilim dolu hikayesi:Güzelliğin Portresi

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Başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı, oyuncu kadrosunda, Feridun Düzağaç, Şencan Güleryüz ve ilk sinema filmi için kamera karşısına geçen çocuk oyuncu Lara Tonka’nın yer aldığı “Güzelliğin Portresi” fragmanıyla bile nefesleri kesti.

Özgün hikayesi Kore’ye ait olan, senaryo çalışmaları, Kore ve Tayland ile birlikte aynı anda Türkiye’de de uygulanan film ilk kez Türkiye’de vizyona girecek. Kore ve Tayland’da ise filmin çekimlerine aynı isimle devam ediliyor.

Serbest uyarlaması Pınar Bulut tarafından yazılan, usta yönetmen Umur Turagay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Güzelliğin Portresi”, Türk Sineması’nda gerilim türünün en çarpıcı örneklerinden biri olmaya aday.

BKM ve CJ Entertainment’ın ortak yapımcılığında çekilen “Güzelliğin Portresi”ni izleyen özgün hikayenin sahibi Koreliler filmi büyük övgü ile karşıladı;

“Özgün hikayenin bu kadar güçlü bir senaryo üzerine oturtulup, böylesine güçlü oyunculuklarla ilk kez Türkiye’de vizyona çıkmasından büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye’deki Dünya prömiyerinin ardından Kore ve Tayland da dahil bir çok ülkede vizyona girecek filmin dünya çapında büyük bir başarı elde edeceğine eminiz.” yorumunda bulundular.

 SIRLARLA DOLU BİR EVDE GEÇMİŞ GÜNAHLARLA YÜZLEŞMENİN GERİLİM DOLU HİKAYESİ

Filmin hikayesi; senelerdir görüşmediği babası ile ilgili önemli bir haber alan Nisan’ın (Buçin Terzioğlu), kızı Alin (Lara Tonka) ve eşi Özgür (Birkan Sokullu) ile birlikte baba evine dönmesiyle başlar. Sırlarla dolu bu evde, bir yandan kaçtığı geçmişi ile yüzleşecek olan Nisan, diğer yandan babasıyla ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışan polis memuru Oktay’ın (Serkan Keskin) sorgulamaları ile köşeye sıkışacaktır.

Babasının baş yapıtı olan resimdeki kadının gizemi ile geçmiş kabusları yeniden canlanan Nisan, kendisini ve ailesini koruyabilmek için bu gizemi bir an önce aydınlatmak zorundadır.

13 Aralık’ta vizyona girecek olan “Güzelliğin Portresi”, güçlü oyunculukları, hızlı temposu, gizem dolu kurgusu ve heyecan dolu sahneleri ile izleyiciye yüksek dozda gerilim vaad ediyor!

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