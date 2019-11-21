Gece albümü ile Grammy adayı olan Altın Gün kimdir?
Altın Gün grubu Gece isimli albümü ile 'En İyi Dünya Müzik Albümü' kategorisinde 5 adaydan birisi oldu. Peki, Gece albümü ile Grammy'e aday olan Altın Gün grubu kimlerden oluşuyor? İşte, Altın Gün grubu hakkında detaylı bilgiler
Hollanda'da kurulan ve 6 kişilik bir ekipten oluşan Altın Gün Grubu, 2 Türk ve 4 yabancıdan oluşuyor. Türk Halk Müziği ezgileri ile farklı ritimleri buluşturan Altın Gün Grubu, 6 kişiden oluşuyor.
Altın Gün Grubu'nun üyeleri şu şekilde;
Ben Rider (gitar)
Daniel Smienk (davul)
Jasper Verhulst (bass)
Merve Dasdemir (vokalist)
Erdinc Yildiz Ecevit (saz, vokal)
Gino Groenveld (perküsyon)
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