Gazze'de "KÄ±rmÄ±zÄ± HalÄ± Film Festivali"
Gazze'de, insan haklarÄ±nÄ± konu alan filmlerin gÃ¶sterileceÄŸi "KÄ±rmÄ±zÄ± HalÄ± Film Festivali" baÅŸladÄ±.
Bu yÄ±l 5'incisi dÃ¼zenlenen ve "Amir" isimli metruk bir sinema binasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen festivale yoÄŸun katÄ±lÄ±m gÃ¶sterildi.
Festivalin organizatÃ¶rÃ¼ MuntasÄ±r es-Seba,ÂGazze'de sinema ve kÃ¼ltÃ¼r hayatÄ±nÄ± canlandÄ±rmak iÃ§in bÃ¶ylesi bir etkinlik dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.
Seba, Gazze, BatÄ± Åžeria, KudÃ¼s ve Beytullahim'de 11 AralÄ±k'a kadar devam edecek festivalde daha Ã§ok insan haklarÄ±nÄ± konu alan filmlerin gÃ¶sterileceÄŸini ifade etti.
Festival iÃ§in 45 filmin seÃ§ildiÄŸini aktaran MuntasÄ±r es-Seba, gÃ¶sterimi yapÄ±lacaklar arasÄ±nda belgesel, animasyon ve uluslararasÄ± festivallerde Ã¶dÃ¼l almÄ±ÅŸ insan haklarÄ± odaklÄ± filmlerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Festival HazÄ±rlÄ±k Komitesi Ã¼yesi Suud Ebu Ramazan ise dÃ¼zenledikleri festivalle dÃ¼nyaya, 2 milyon Filistinlinin Gazze'de abluka altÄ±na yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vermek istediklerini dile getirdi.
Ebu Ramazan, "Filistin halkÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, onur ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k aÅŸÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu ve diÄŸer insanlar gibi yaÅŸamayÄ± arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼nyaya duyurmak istiyoruz." dedi.
Birinci Filistin Ä°ntifadasÄ±'nÄ±n meydana geldiÄŸi 1987'den sonra Gazze'deki istikrarsÄ±zlÄ±k nedeniyle sinema salonlarÄ± kapanmÄ±ÅŸtÄ±. 1994'te Filistin yÃ¶netiminin kurulmasÄ±yla birlikte sinema salonlarÄ± yeniden faaliyet gÃ¶stermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu sinemalardan biri olan Amir SinemasÄ±, 1996'da Filistinli bir grup genÃ§ tarafÄ±ndan ateÅŸe verilerek kullanÄ±lamaz hale getirilmiÅŸti.Â
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