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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Gaziantep'te tiyatrolu günler

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Gaziantep'te tiyatrolu günler

Gaziantep'te tiyatro tutkunlarını heyecanlı bir hafta bekliyor. Erzurum Devlet Tiyatrosu "Kayıp El" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak. Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Stephen King'in ölümsüz eserinden uyarlanan "Esaretin Bedeli", izleyicisiyle buluşacak.

Kayıp El" adlı oyunu Martin McDonagh kaleme aldı. Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği, Kuvvet Yurdakul'un yönettiği oyunda, Emrah Keskin, Abdullah Arif Atalay, Özlem Sak ve Oğuzhan Vartolioğlu rol alıyor. Oyunda, çocukken serseriler tarafından eli kesilen Carmichael'in hikayesi anlatılıyor.

Oyun, 28, 29 ve 30 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

ESARETİN BEDELİ GAZİANTEP'TE

Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu, Stephen King'in ölümsüz eserinden uyarlanan "Esaretin Bedeli"ni Gaziantepliler için sahneleyecek.
Şakir Gürzumar'ın yönettiği oyunda, Kerem Alışık, Kaan Taşaner, İştar Gökseven, Fuat Onan, Erhan Alpay, Hasan Erdem ve daha birçok oyuncu rol alıyor.


Masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi suçuyla iki kez müebbet hapse çarptırılan Andy Dufresne'in başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:  "Andy, Shawshank hapishanesine gönderilir. Uzun yıllarını Shawshank'te geçirmiş, hapishaneye her şeyi sokabilen eski bir mahkum olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy'nin hapishane şartlarına çabuk pes edeceğini düşünse de Andy Shawshank'teki her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Red umutsuzluğa inanırken, Andy umuda inanıyordur. Bu durumuyla etrafındaki mahkumları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne sabrın, bilginin, zekanın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de..."

Oyun, 30 Kasım saat 20.00'de Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde beğeniye sunulacak.

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