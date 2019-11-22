Gaziantep’i keşfettiler
Pervin Ersoy, Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen “QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” projesi kapsamında bu kez Gaziantep’e özel bir seyahat düzenledi.
Rotahane ve projenin iş ortağı Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen seyahate sanat dünyasından ünlü isimler de destek verdi.
Saffet Emre Tonguç’un rehberliğindeki şehir turuna ünlü isimler de katıldı. Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Kalesi, Kale Mahallesi, Halfeti ve Mutfak Sanatları Merkezi’ni gezen ekip, iki gün boyunca Gaziantep’in yöresel lezzetlerini de tattı.
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