MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriGarry Rodrigues çocuklarıyla oyun parkında
GeriKeyif Garry Rodrigues çocuklarıyla oyun parkında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
10.12.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Garry Rodrigues çocuklarıyla oyun parkında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Garry Rodrigues çocuklarıyla oyun parkında

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, geçen pazar eşi Denise Tavares, çocukları Ilayna ve Ilaay ile Trump Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Aile, alışveriş turunun ardından AVM’de yer alan çocuk şehri KidzMondo’ya gitti. Ilayna merak ettiği meslekleri deneyimlerken, anne ve babası bol bol fotoğraflarını çekti. Ilayna’nın 1 yaşındaki kardeşi Ilaay da annesiyle bir süre Kidizen Bebek Odası’nda vakit geçirdi.

Garry Rodrigues çocuklarıyla oyun parkında


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle