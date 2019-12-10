Garry Rodrigues çocuklarıyla oyun parkında

Aile, alışveriş turunun ardından AVM’de yer alan çocuk şehri KidzMondo’ya gitti. Ilayna merak ettiği meslekleri deneyimlerken, anne ve babası bol bol fotoğraflarını çekti. Ilayna’nın 1 yaşındaki kardeşi Ilaay da annesiyle bir süre Kidizen Bebek Odası’nda vakit geçirdi.





