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Garry Rodrigues çocuklarıyla oyun parkında
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, geçen pazar eşi Denise Tavares, çocukları Ilayna ve Ilaay ile Trump Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.
Aile, alışveriş turunun ardından AVM’de yer alan çocuk şehri KidzMondo’ya gitti. Ilayna merak ettiği meslekleri deneyimlerken, anne ve babası bol bol fotoğraflarını çekti. Ilayna’nın 1 yaşındaki kardeşi Ilaay da annesiyle bir süre Kidizen Bebek Odası’nda vakit geçirdi.
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