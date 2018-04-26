Garou ilk kez İstanbul'da
Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip Kanadalı şarkıcı ve oyuncu Garou, kariyerinin 20. yılını kutladığı turnesi "Garou - 20 years" kapsamında ilk kez İstanbul'da!
2 Kasım’da Piu Entertainment organizasyonuyla ülkemize gelecek olan sanatçı, Volkswagen Arena'da en sevilen şarkılarını seslendirecek. Konserin kısa sürede tükenmesi beklenen biletleri 27 Nisan tarihinden itibaren satışta olacak.
'Belle', 'Gitan', 'Sous le vent' ve 'Seul' gibi milyonların kalbini çalan şarkıların sesi Garou, kariyeri boyunca yayınladığı tüm hit şarkıları bu dev konserde seslendirecek. Garou hayranları, "Garou - 20 years" turnesinde birçok sürpriz performansı da izleme şansını yakalayacak.
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