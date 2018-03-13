Game of Thrones yolunda
Başrolünü Engin Akyürek’in üstlendiği Çağan Irmak imzalı “Çocuklar Sana Emanet” 23 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.
Filmin merak uyandıran özelliklerinden biri, bazı sahnelerinin Dubrovnik’te, dünyaca ünlü “Game of Thrones”ta da kullanılan mekânlarda çekilmesi. Çekim yeri ve görsel efektleriyle vizyona girmeden konuşulmaya başlanan “Çocuklar Sana Emanet”, bir adamın atlattığı kaza sonrası uğradığı kasabada yaşadığı sıra dışı olayları konu alıyor. Filmde Akyürek’in yanı sıra Şerif Sezer, Hilal Altınbilek ve Birsen Dürülü de rol aldı.
“Çocuklar Sana Emanet”in bazı sahneleri, “Game of Thrones”a da ev sahipliği yapan Dubrovnik Kalesi’nde çekildi.
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