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Haber Giriş: 28.12.2019 - 12:01,Son Güncelleme:/

Game of Thrones dizisinde ünlü oyuncunun dublörlüğünü üstlenen Andrew Dunbar hayatını kaybetti

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Game of Thrones dizisinde ünlü oyuncunun dublörlüğünü üstlenen Andrew Dunbar hayatını kaybetti

Game of Thrones (Taht Oyunları) kadrosunda yer alan Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki evinde hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlere ve arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarına göre dizinin önemli karakterlerinden Theon Greyjoy’u canlandıran aktör Alfie Allen’ın dublörlüğünü yapan 30 yaşındaki Dunbar, Noel arifesinde yaşamını yitirdi. Dunbar’ın ölüm sebebi açıklanmadı.

Dunbar, Game of Thrones’un önemli bölümlerinden Battle of Bastards’ta, Jon Snow için savaşan kuzeyli askerlerden birini de canlandırmıştı.

Game of Thrones dizisinde ünlü oyuncunun dublörlüğünü üstlenen Andrew Dunbar hayatını kaybetti

Oyunculuğun yanı sıra DJ’lik de yapan Dunbar’ın ölüm haberinin duyulmasından sonra rol arkadaşı Andy McClay sosyal medyada bir mesaj paylaşarak üzüntüsünü bildirdi.

Dunbar'ın evinde aniden yaşamını yitirdiği belirtildi, ancak ölüm nedeni açıklanmadı.

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