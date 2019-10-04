Galaya ünlü akını
Başrollerini Ümit Kantarcılar, Jessica May ve Onur Dilber’in paylaştığı “Dert Bende” filminin galası geçen akşam yapıldı. Film ekibinin tam kadro katıldığı galada birçok ünlü isim de vardı.
Yönetmenliği ve senaristliğini Berat Özdoğan’ın üstlendiği “Dert Bende” filminin galası önceki akşam yapıldı. Özdilek AVM’de gerçekleşen galaya filmin oyuncularının yanı sıra Kadir Doğulu, Burcu Binici ve Betül Demir gibi birçok ünlü isim de katıldı. Gösterim öncesinde filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Ümit Kantarcılar, heyecanlı olduklarını belirtti: “Bu film uzun bir yol hikayesi. Bizler bu yolun yolcusuyuz. Beraber gülelim, kendi mizahımızı anlatalım diye arkadaşlarımızla yola çıktık. İyi ki bu oyuncu kadrosuyla çalıştım. İnşallah bundan sonra da beraber çalışacağız.”
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