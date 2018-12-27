Galalar iptal!
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral’ın rol aldıkları 21 Aralık Cuma günü vizyona giren “Yanımda Kal” filminin İzmit, Trabzon, Samsun, İzmir ve Sakarya galalarını iptal edildi. Filmin yapımcısı bir açıklama yaparak dağıtımcı firmaya isyan etti...
İşte Yanımda Kal filminin yapım şirketi Luckyred Film'in açıklaması:
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral’ın rol aldıkları 21 Aralık Cuma günü vizyona giren “Yanımda Kal” isimli filmimizin Türkiye turnesi kapsamında yapmayı planladığımız ve duyurduğumuz İzmit, Trabzon, Samsun, İzmir ve Sakarya galalarını iptal etmek zorunda kaldığımızı üzülerek bildiriyoruz.
Dağıtımı Mars Grubu tarafından gerçekleştirilen filmimizle ilgili olarak filmimiz vizyona girdiği tarihten itibaren dağıtımcı firmayla ciddi problemler yaşamaktayız. Filmimiz 153 noktada vizyona girmesine rağmen seans saatleri ya en geç ya da en erken saatlere ayarlanmış olup, gala düzenlediğimiz şehirlerde gala saatinde seansımızın olmadığı gerçeğiyle karşılaşmaktan dolayı derin bir üzüntü duymaktayız. Bu anlamda film vizyona girdiği günden itibaren merakla bekleyen oyuncularımızın sevenleri de konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesaplarından dile getirmişlerdir. Ve son olarak bugün itibariyle görüyoruz ki filmimiz ilgi görmesine rağmen Türkiye genelinde 5 sinemaya indirilmiş. Büyük bir emek verilerek çekilen bir sinema filmine karşı vizyona girdiği ilk günden yapılan bu tavrı kınıyor konuyu Türk halkının vicdanına bırakıyoruz.
Saygılarımızla…
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