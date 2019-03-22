Gala yerine kostümlü parti
Başrollerini Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkın, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu, Murat Serezli ve Rabi Söytürk’ün paylaştığı “Özgür Dünya” bugün vizyona girdi.
Film için gala yerine kostümlü bir parti yapıldı. Harbiye’deki Klein adlı mekanda düzenlenen partiye film oyuncuları tam kadro katıldı.
Bugün vizyona giren “Özgür Dünya” filmi için gala yerine kostümlü bir parti yapıldı. Klein adlı mekanda önceki akşam yapılan partiye ünlü isimler katıldı.
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