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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

Fransızz Clarette ile Osmanlı ajanı Ali Reşat'ın aşkı beyaz perdede

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Fransızz Clarette ile Osmanlı ajanı Ali Reşat'ın aşkı beyaz perdede

Osmanlı İmparatorluğunun gizli servisi olan Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın konu edildiği “Mahsusa” filminin başrolünde Gökhan Keser oynayacak.  Keser’in partneri Fransız Clarette’yi ise güzel oyuncu Gizem Karaca hayat verecek.

Yapımcılığını UNC filmin, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Çetin’in yaptığı “Mahsusa” filmi gerçek tarihten esinlenilerek senaryoya uyarlandı.

Çanakkale'de gönüllü asker olan, 14 yaşındaki Ali Reşat cepheye katılır ve bombacı olur. Ali Reşat’ın namı, İngiliz ve Avustralya gazetelerine manşet olur. Bu namından sonra Osmanlı gizli servisi Mahsusa’nın dikkatini çeker ve teşkilatın önemli kadın ajanlarından Mebruke Hanım’ın önermesiyle teşkilata katılır.

Ali Reşat filmde senaryo gereği Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam’a gönderilir. Burada Fransız elçinin kızı ile tanışır ve bu tanışma aşka dönüşür.

Savaşın gölgesinde yaşanan aşk ve aksiyon dolu bir film olan Mahsusa’nın diğer oyuncu kadrosunda ise ünlü oyuncu Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Gürol Tonbul, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Karakulak, Burak Demir, Levent Sülün, Oğuz Yağcı rol alıyor. Oyuncular okuma provasında bir araya geldiler. Çekimler Aralık ayında başlıyor.

 Filmin konusu: Ali Reşat Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam’a gönderilir. Bu sırada, Fransız elçinin kızı Clarette ile tanışır. Önceleri görev amacıyla kurduğu yakınlaşma zamanla güçlü bir aşka dönüşür. Bu aşkın gölgesinde kalan kriptonun gizemi, günümüze kadar gelir. Günümüzde yaşayan ve genç bir yazar olan Oya, geçmişteki bu aşkı konu eden bir roman yazdığı sıralarda, bu mührün gizli kalmış karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarır. Bu durum, onun tehlikeli bir serüvenin içine girmesine neden olur.

 

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