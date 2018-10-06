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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
06.10.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Frankfurt'ta Türk filmleri festivali

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Frankfurt'ta Türk filmleri festivali

Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 13-19 Ekim'de seyirciyle buluşacak. Bu yıl 18'incisi düzenlenecek festivalin tanıtımı Frankfurt'ta bir otele yapıldı.

Festival başkanı Hüseyin Sıtkı, konuşmasında, Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden kısa ve uzun metrajlı 40’a yakın filmin izleyicilerle buluşacağını söyledi. Sıtkı, “Sosyal içerikli ve bizleri iyi anlatan filmler olacak. Aynı zamanda belgeseller de gösterilecek.” dedi.
Bu sene konu olarak Fransız sinemasından göçmenlik konusunu işleyen komedi filmlerini seçtiklerini belirten Sıtkı, Avrupa Film Forumu kapsamında bu filmlerden üç tanesini izleyicilerle buluşturacaklarını dile getirdi.

Frankfurt dışında bazı filmlerin farklı kentlerde de gösterime gireceğini aktaran Sıtkı, yaklaşık altı yıldır devam eden "Festival hapishanelerde", "Festival okullarda" etkinlikleri kapsamında Frankfurt’ta kadınlar hapishanesinde ve Lessing Gymnasium Lisesi'nde film gösterimleri yapacaklarını ifade etti.

Sıtkı ayrıca, festivalde Türk sinema dünyasından 30 konuğun yer alacağını sözlerine ekledi.

GÖZDE TÜRK FİLMLERİ SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Festivalde izleyicilerin beğenisine sunulacak filmler, CineStar Metropolis, Orfeo's Erben ve Film Forum Höchst sinemalarının yanı sıra Preungesheim Cezaevi'nde ve Lessing Gymnasium Lisesi'nde gösterilecek.  Festival çerçevesinde, söyleşi, panel, sergi, konser ve üniversiteler arası kısa ve uzun metrajlı film yarışması gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Frankfurt Filmevi, Frankfurt Belediyesi İletişim ve Kent Marketing Dairesi, Frankfurt Başkonsolosluğu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Ataşeliği, Sinema Genel Müdürlüğü ile Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığının desteğiyle gerçekleşecek Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında verilen "Altın Elma" ödülleri de yedinci kez sahiplerini bulacak. 

Türk sinemasının uluslararası alanda temsiline ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen Altın Elma'da, Türkiye jürisi tarafından seçilen on uzun metrajlı film, Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

"Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması" olarak tanımlanan Altın Elma'nın Türkiye jürisi, yapımcı ve yönetmen Gani Müjde, yönetmen Ezel Akay, yapımcı Şükrü Avşar, sinema yazarı Mehmet Açar, kurgucu Çiçek Kahraman, oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Tarık Ünlüoğlu’ndan oluştu.

KARAKAYA'YA VEFA ÖDÜLÜ

Öte yandan festival kapsamında Feridun Karakaya'ya vefa ödülü, Erden Kıral, Işıl Yücesoy ile Cezmi Baskın'a yaşam boyu onur ödülü verilecek.  Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'ya getiriyor.

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