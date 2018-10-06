Frankfurt'ta Türk filmleri festivali
Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 13-19 Ekim'de seyirciyle buluşacak. Bu yıl 18'incisi düzenlenecek festivalin tanıtımı Frankfurt'ta bir otele yapıldı.
Festival başkanı Hüseyin Sıtkı, konuşmasında, Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden kısa ve uzun metrajlı 40’a yakın filmin izleyicilerle buluşacağını söyledi. Sıtkı, “Sosyal içerikli ve bizleri iyi anlatan filmler olacak. Aynı zamanda belgeseller de gösterilecek.” dedi.
Bu sene konu olarak Fransız sinemasından göçmenlik konusunu işleyen komedi filmlerini seçtiklerini belirten Sıtkı, Avrupa Film Forumu kapsamında bu filmlerden üç tanesini izleyicilerle buluşturacaklarını dile getirdi.
Frankfurt dışında bazı filmlerin farklı kentlerde de gösterime gireceğini aktaran Sıtkı, yaklaşık altı yıldır devam eden "Festival hapishanelerde", "Festival okullarda" etkinlikleri kapsamında Frankfurt’ta kadınlar hapishanesinde ve Lessing Gymnasium Lisesi'nde film gösterimleri yapacaklarını ifade etti.
Sıtkı ayrıca, festivalde Türk sinema dünyasından 30 konuğun yer alacağını sözlerine ekledi.
GÖZDE TÜRK FİLMLERİ SEYİRCİYLE BULUŞUYOR
Festivalde izleyicilerin beğenisine sunulacak filmler, CineStar Metropolis, Orfeo's Erben ve Film Forum Höchst sinemalarının yanı sıra Preungesheim Cezaevi'nde ve Lessing Gymnasium Lisesi'nde gösterilecek. Festival çerçevesinde, söyleşi, panel, sergi, konser ve üniversiteler arası kısa ve uzun metrajlı film yarışması gibi etkinlikler de düzenlenecek.
Frankfurt Filmevi, Frankfurt Belediyesi İletişim ve Kent Marketing Dairesi, Frankfurt Başkonsolosluğu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Ataşeliği, Sinema Genel Müdürlüğü ile Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığının desteğiyle gerçekleşecek Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında verilen "Altın Elma" ödülleri de yedinci kez sahiplerini bulacak.
Türk sinemasının uluslararası alanda temsiline ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen Altın Elma'da, Türkiye jürisi tarafından seçilen on uzun metrajlı film, Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.
"Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması" olarak tanımlanan Altın Elma'nın Türkiye jürisi, yapımcı ve yönetmen Gani Müjde, yönetmen Ezel Akay, yapımcı Şükrü Avşar, sinema yazarı Mehmet Açar, kurgucu Çiçek Kahraman, oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Tarık Ünlüoğlu’ndan oluştu.
KARAKAYA'YA VEFA ÖDÜLÜ
Öte yandan festival kapsamında Feridun Karakaya'ya vefa ödülü, Erden Kıral, Işıl Yücesoy ile Cezmi Baskın'a yaşam boyu onur ödülü verilecek. Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'ya getiriyor.
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