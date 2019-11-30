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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Fotoğraflarla "kuruluşun kenti Söğüt"

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Fotoğraflarla "kuruluşun kenti Söğüt"

Çeşitli illerden gelen fotoğraf sanatçıları, Osmanlının kuruluş şehri olarak bilinen Bilecik'in Söğüt ilçesini fotoğrafladı.

Söğüt Belediyesi ile Söğüt Tarih Araştırma Düşünce ve Kültür Sanat Derneğinin davetiyle sosyal medyadan haberleşerek bir araya gelen yaklaşık 30 fotoğraf sanatçısı, ilçedeki Ertuğrul Gazi Türbesi, Abdülhamid Han Camisi, Dar'ül Eytam, Söğüt Müzesi, Çelebi Mehmed Camisi ve Kuyulu Mescid'i fotoğrafladı.

Alp ve Bacıyan-ı Rum kostümleri ile bazı vatandaşlar da fotoğraf sanatçılarına modellik yaptı. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlının en önemli kentlerinden Söğüt'ü dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.


Sanatçıların ilçenin her yerini görmek ve kaydetmek üzere geldiklerini belirten Sever, şöyle konuştu:  "Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımız, Söğüt’ün ve Ertuğrul Gazi’nin tanıtımı amacıyla burada bulunuyorlar. Ertuğrul Gazi'yi, 2. Abdülhamid döneminde yapılan Çifte Minareli Cami'yi, Hamidiye Camisi ve İdadi’yi gezdireceğiz. Arkadaşlarımız bu alanları fotoğraflıyor."

Sever, çekilecek fotoğrafların belediye arşivine alınacağını ifade ederek, çalışmayla Söğüt'ün geleceğe aktarılacağını kaydetti.
Kayseri'den Söğüt'e gelen Suret-i Alem Fotoğraf ve Sinema Derneği Başkanı Yusuf Kartal, Söğüt'ün Osmanlı ve Türk milleti için önem arz ettiğini belirtti.

Tarihle iç içe çalışma yaptıklarını anlatan Kartal, "Osmanlının doğduğu topraklar olan Söğüt'e gelmek bize onur verdi. Söğüt’ü ve tarihini belgeleyeceğiz. Fotoğraflarımızı da geleceğe aktarılması için belediyeye hediye edeceğiz. Çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz. Tüm fotoğraf sanatçılarının Söğüt'ü görmesi gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sanatçısı Kadriye Özgen de çok duygulandığını dile getirerek, "Yolculuk esnasında uyuyamadık. Neler göreceğiz, neler çekeceğiz diye gece boyunca uyuyamadık. Çok heyecanlıydık, şu an burada olmak gurur ve mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

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