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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.10.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler

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Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler

Ünlü oryantalist ressamların Bursa resimlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak fotoğraf çeken Neslihan Sağır Çetin, projesini yurt dışına taşımayı hedefliyor.

Fotoğraf sanatçısı Çetin, Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Fransız ressam Jean Leon Gerome'nin "Prayer at The Sultans Tomb", İngiliz ressam John Frederick Lewis'in "Entrance to Tomb of Sultan Mehmet", Avusturyalı ressam Rudolf Ernst'in "The Beggar", Polonyalı ressam Stanislaw Chlebowski'nin "Turkish Lady Praying The Green Mosque" gibi daha pek çok ressamın Bursa konulu eserlerini fotoğraf karelerine yansıttı.

Resimlerin aynısını canlandırabilmek için kostümler diktiren, çeşitli materyalleri antikacılardan bulan ya da marangozlara yaptıran ve resimlerdeki kişilere benzer modeller kullanarak deklanşöre basan Çetin'in "Resmimekan" adlı 40 fotoğraftan oluşan projesi iki yılda tamamlandı.

Fotoğraf karesinde canlanan resimler

Fotoğraflarını Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergileyen Çetin, projesini yurt dışına taşımak ve buna ilişkin bir kısa film çekmek istiyor.

Fotoğraf karesinde canlanan resimler

Neslihan Sağır Çetin, 2016 yılında Yeşil Cami'yi gezerken, Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı resmini Yeşil Cami'de yaptığını öğrendiğini söyledi. Bundan geç haberdar olmasından yola çıkarak resimlerin yapıldığı yerlerde modellerle fotoğraf çekmeyi planladığını belirten Çetin, "Daha sonra Bursa'da yapılan birkaç resimle daha karşılaştım ve bu resimlerin de fotoğraflarını çekmek istedim. Her bir resim için kostümler dikildi, hazırlıklar yapıldı." dedi.

Fotoğraf karesinde canlanan resimler

Çetin, 2017'de başladığı çekimleri bitirerek hazırladığı seçkiyi Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunduğunu anlattı. Bir resmin hazırlığının 2-3 ay sürdüğünü aktaran Çetin, şöyle konuştu: "Bazen sadece kostümler değil, o resimdeki Kur'an muhafazası da dikildi, rahle gibi eşyalar marangoza yaptırıldı. Teber, silah, kilim gibi materyaller antikacılardan bulundu. Hepsinin bir araya getirilmesi uzun zaman aldı. Böylelikle resimlerin içeriğini tamamlayıp fotoğraf çekimi yaptık. Bazen mevsimin gelmesini, kar yağmasını, bazen de uygun ışığı bekledik. Güzel bir süreç oldu. Tabloların içinden modellerimle beraber geçtim."

 

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