Firariler stüdyoda
Merakla beklenen ‘Esaretin Bedeli’ oyunu prömiyer için gün sayıyor.
15 Aralık’ta seyirciyle buluşmaya hazırlanan oyunun 25 kişilik kadrosu, afiş çekimi için bir araya geldi. Sinema tarihinin en iyi filmlerinden
biri olan Stephen King’in ölümsüz eseri “Esaretin Bedeli”, Türkiye’de ilk kez Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneye taşınıyor. Bir hapisten kaçış öyküsünü anlatan oyun, 15 Aralık’ta ilk kez izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Şakir Gürzumar’ın üstlendiği, başrollerini Kerem Alışık, Kaan Taşaner ve İştar Gökseven’in paylaştığı oyunun ekibi önceki gün afiş çekimi için stüdyoya girdi. Ekip, oyun afişi için Levent Özdemir’in objektifine poz verdi. Afiş tasarımını da Murat Haberdar yaptı.
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