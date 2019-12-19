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aa-kultur-sanat
19.12.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Finghin Collins İstanbul'a geliyor

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Finghin Collins İstanbul'a geliyor

İrlandalı piyanist Finghin Collins, İstanbul Resitalleri'nin 2019 yılı içinde gerçekleşecek son konserinde sahne alacak.

İsviçre'de 1999'da düzenlenen Clara Haskil Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinciliği bulunan sanatçı, Sabancı Müzesi (SSM) the Seed'de 20 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Collins, Beethoven'ın "Piyano Sonatı Op.10 No.1" ve "Piyano Sonatı No.23 Fa minör Op.57" eserleriyle Schubert'in "Piyano Sonatı No.22 La Majör D.959" eserlerini yorumlayacak.

Bugüne kadar 80'den fazla yabancı sanatçının 100'ün üzerinde resitaline ev sahipliği yapan İstanbul Resitalleri, 18 Ocak'ta Tchaikovsky ve ARD gibi önemli uluslararası yarışmaların ödüllü ismi çellist Alexander Chaushian'ı ağırlayacak.

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